Koulujen ovet kiinni Kangasniemelläkin

Kangasniemen kunta tiedotti maantaina iltapäivällä, että koulunkäyntiä jatketaan normaaliin tapaan. Maan hallituksen tiedotustilaisuus illemmalla toi tilanteeseen muutoksen. Hallitus päätti, että koulunkäynti loppuu koko maassa keskiviikosta 18.3. alkaen. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

-Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin, todettiin hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Kaikki julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Lisäksi nyt suljetaan kaikki valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Kangasniemi tiedotti jo aiemmin, että kunnantalo on kiinni tiistaista 17.3. alkaen toistaiseksi. Kunta pyytää kuntalaisia asioimaan ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse soittamalla työntekijöiden ja viranhaltijoiden suoriin puhelinnumeroihin. Asiakastapaamiset ovat mahdollisia sovittaessa asiasta etukäteen asianosaisen työntekijän kanssa. Yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivuilta osoitteesta www.kangasniemi.fi/yhteystiedot. Asiointipisteen palveluiden, kuten Kelan palveluiden osalta yhteydenotto onnistuu puhelimitse numeroon 040 7199370 tai sähköpostitse: info@kangasniemi.fi.

Kunnan järjestämät tapahtumat ja retket ovat kevään osalta peruttu toistaiseksi. Yrittäjien ja kunnan aamukahvitilaisuus 6. toukokuuta kunnantalolla perutaan. Kunta varautuu siihen, että rantatorilla ei järjestetä massatapahtumia toistaiseksi. Mahdollisesti peruttavia tapahtumia ovat Kesän avaus lauantaina 16.5. ja markkinat lauantaina 5.6.

Toimialat voivat antaa tarvittavia käytännön tarkennuksia ja oheistusta näissä asioissa.

Ulkomailta palaavien tai sieltä lähiaikoina palanneiden kunnan työntekijöiden ja palveluiden piirissä

olevien henkilöiden (lapset ja nuoret) tulee sopia palveluihin palaamisen (päiväkotiin ja kouluun)

ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä kunnan kanssa.

• Yleisesti ottaen kaikkia kunnan asukkaita kehotetaan välttämään ei-välttämätöntä matkustelua,

sosiaalisia tilanteita sekä noudattamaan erityistä käsi- ja yskimishygieniaa.

• Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona.

Katso ohjeita Essoten www-sivuilta.

• Huomioithan että sairaana ei tule mennä töihin, kouluun tai päivähoitoon eikä vierailla, eikä

osallistua ei-välttämättömään harrastustoimintaan tai muihin tilaisuuksiin.

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmien, kuten perussairaiden ja vanhusten

haavoittuvuuteen. Vierailua hoitolaitoksiin tulee välttää.

• Kättelykielto on voimassa toistaiseksi kaikissa kunnan toimipisteissä ja kohtaamisissa, samaa

suositellaan väestölle.

• Kunnassa otetaan käyttöön rajaton etätyö niissä työtehtävissä, joihin etätyö soveltuu. Tämä

vaikuttaa työntekijöiden paikallaoloon.

• Ristiryhmään kuuluvien tehtävissä pyritään huomioimaan asiakaskohtaamiset.

• Kunnan työntekijöiden ulkomaan yksityismatkailua suositellaan pidättäytymään toistaiseksi, samaa

suositellaan väestölle.

• Kunnan ulkomaan virkamatkat on kielletty ja kotimaan turhaa työmatkailua suositellaan

välttämään.

Mitä tehdä, jos epäilet itselläsi koronavirustartuntaa?

Jos olet matkustanut ulkomailla ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää

ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, toimi näin:

Soita aina ensin päivystysapuun puh. 116 117

Päivystysavusta saat ohjausta ja sinulle tehdään hoidon tarpeen arviointi.

• Älä hakeudu hoitoon ennen soittamista.

• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit ja aivastat. Laita käytetty nenäliina

välittömästi roskiin.

• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Päivitetty 16.3.2020 klo 17.20, lisätty hallituksen päätöksiä, jotka mm. sulkevat koulujen ovet Kangasniemelläkin.