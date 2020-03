Essote on asettanut vierailukiellon palvelutaloille – poikkeuksena saattohoitopotilaat

0

Essote asetti lauantaina 14. päivä maaliskuuta alkaen vierailukiellon alueen palvelutaloille. Kuntayhtymä haluaa muistuttaa palvelutaloissa olevien omaisia ja läheisiä tämän kiellon noudattamisesta.

– Ymmärrän omaisten huolen. Heidän kannattaa kuitenkin muistaa, että juuri näillä käynneillä he voivat levittää koronaviruksen laajalti kaikkein vaaranalaisimpiin riskiryhmiin. Nyt omaisiin kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi puhelimella. Käymään ei saa mennä, muistuttaa Essoten tartuntatautien ylilääkäri Hans Gärdström tiedotteessa.

Poikkeuksen vierailukiellosta muodostavat saattohoitopotilaat, joiden luokse oireettomat omaiset ja läheiset voivat mennä. Saattohoidolla tarkoitetaan vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa tilanteessa, jossa parantavasta hoidosta on luovuttu ja joiden suhteen lääkäri on tehnyt päätöksen saattohoidosta.

– Jos ei ole varma, onko omainen saattohoidossa, kannattaa aina vaikka puhelimitse tarkistaa ennen kuin lähtee palvelutalolle, tähdentää Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Essote joutuu myös rajoittamaan päivä- ja työtoimintaa sekä suunniteltuja jaksohoitoja. Asiakkaita ja heidän omaisiaan informoidaan tästä ja myös siitä, miten korvaava hoito kotona toteutetaan.

Koronaviruksen vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on maailmalla havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esimerkiksi diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.