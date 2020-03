Tapahtumia perutaan koronan vuoksi

0

Koronaviruksen uhka vaikuttaa jo suomalaisten arkeen. Maan hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Kangasniemelläkin monet tapahtumajärjestäjät ovat ottaneet koronan uhan tosissaan. KaPan kaikkien lajien pelit ja harjoitukset on tältä keväältä peruttu. Myös kulttuuritapahtumia on jouduttu perumaan. Milana Misicin oli tarkoitus laulaa huomenna lauantaina äitinsä Lailan lauluja Kangasniemi-salissa. Nyt konsertti on peruttu ja se siirretään myöhempään ajankohtaan. Myös Visa Wirenin tuleva konsertti on peruttu. Konsertin aiottu ajankohta oli 22. maaliskuuta, mutta nyt konsertti on päätetty siirtää tuonnemmaksi.

Voihan koronavirus, oli otsikkona perinteisen Hyvän mielen tapahtuman facebookviestissä, jossa kerrottiin, että tapahtuma on tältä keväältä peruttu. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää 28. maaliskuuta.

-Tässä kohtaa koimme vastuulliseksi toiminnaksi perua Hyvän mielen tapahtuman tältä keväältä. Toistaiseksi tapahtuma on päätetty siirtää syksyyn 2020, heti jäähallikauden alkuun. Tiedotamme asiasta lisää kevään aikana. Kiitämme jokaista henkilöä ja tahoa, jotka ovat olleet tavalla tai toisella mukana tapatuman järjestelyissä. Ei vaivuta synkkyyteen, hyvän mielen edestä päästään varmasti vielä pelaamaan, touhuamaan ja ennen kaikkea nauttimaan. Katsotaan mihin suuntaan tämä kaikki menee, ehkä tämä Äiti Maa sen meille näyttää. Pidetään omalta osaltamme hygieniasta huolta ja tomitaan viisaasti levittämättä paniikkia, todetaan järjestäjien tiedotteessa.

Hyvän mielen tapahtuma oli nyt tarkoitus järjestää jo viidennen kerran. Aiempien vuosien tapaan tapahtuman lätkäturnaukseen oli tälläkin kertaa tulossa mukaan innokkaita joukkueita. Lisäksi nytkin jäähallin piha olisi ollut täynnä erilaisia tapahtuma- ja myyntikojuja.