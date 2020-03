Kirkko vihitään sunnuntaina – muita kokoontumisia perutaan

0

Kangasniemen seurakunta pääsee sunnuntaina palaamaan remontoituun kotikirkkoonsa. Koronaviruksen vuoksi monia tilaisuuksia on peruutettu. Kirkon vihkiäiset kuitenkin toteutetaan lähes suunnitellusti.

-Kirkon vihkiminen toteutetaan sunnuntaina. Jonkin verran muutoksia ohjelmaan on koronaviruksen vuoksi kuitenkin tehty, kertoo kirkkoherra Matti Tolvanen.

Alunperin vihkiäispäivän ohjelmassa oli keittolounas seurakuntatalolla. Se on nyt jäänyt pois. Myöskään ehtoollista ei jaeta eikä suuri juhlakuoro esiinny tilaisuudessa. Jumalanpalveluksessa on käytössä myös erityisiä turvallisuuteen liittyviä ohjeita: Riskiryhmiin kuuluvien, lievästikään flunssaoireisten tai ulkomaanmatkalta alle kaksi viikkoa aiemmin palanneiden ei pidä tulla kirkkoon. Kirkossa ei kätellä. Koska yli 500 hengen tilaisuudet on kielletty, ei kirkkoon voida ottaa sisään yli 500 henkilöä.

Tolvanen muistuttaa, että kaikki halukkaat pääsevät seuraamaan vihkiäisiä, koska sekä jumalanpalvelus että juhla näytetään suorana lähetyksenä Kangasniemen seurakunnan sivuilla facebookissa. Jumalanpalvelus radioidaan suorana Ylen radio ykkösellä.

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti seurakunta Kangasniemelläkin peruu toistaiseksi kaikki kaiken kokoavan toimintansa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia lukuunottamtta,

Toistaiseksi ei siis järjestetä päiväkerhoja, perhe- ja varhaisnuorten kerhoja, nuorten kokoontumisia eikä rippikoulukokoontumisia. Tauolla ovat toistaiseksi myös aikuisten, diakonian, lähetystyön ja kirkkokuoron kokoontumiset. Seurakunnan tiloissa ei voi toistaiseksi järjestää muitakaan kokoontumisia. Kirkkoherranvirastokin on suljettu toistaiseksi.

Remontoitu kirkko otetaan virallisesti käyttöön sunnuntaina jumalanpalveluksessa, jossa saarnaa piispa Seppo Häkkinen, liturgina toimii kirkkoherra Matti Tolvanen ja kanttorina on Sirkku Tolvanen. Jumalanpalveluksen jälkeen on vuorossa vielä vihkiäisjuhla, jossa puhuvat piispa Seppo Häkkinen, kirkkoherra Matti Tolvanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raija Vehmala ja kirkkoremontin pääurakoitsija Joni Pietarinen.

Remontin aikana kirkon sähkölämmitys on korvattu maalämpöjärjestelmällä, paloturvallisuutta on parannettu, yläpohja ja alapohja eristetty, urut remontoitu ja kirkkosaliin on asennettu runsaasti uutta ääni- ja kuvatekniikkaa. Hintaa remontille on kertynyt noin 3,5 miljoonaa.

–Kun seurakuntalainen tulee kirkkosaliin, hän saattaa ihmetellä, onko remontissa tehty mitään. Pääosin näkymä onkin entinen ja tuttu. Remontista suurin osa on tehty näkymättömissä kirkkosalin välikatossa ja lattian alla, selvittää Tolvanen.

Tolvasen mukaan kirkkoremontti on ollut seurakunnalle taloudellisesti mittava ponnistus. Remonttia varten otettiin miljoonien laina, joten talouden tasapainottamisessa on jatkossa omat haasteensa.