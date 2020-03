Pääkirjoitus: Luonto tekee onnelliseksi

0

Luonto, Puula ja sen puhtaus, metsät, rauha ja vapaus liikkua luonnossa tekevät ihmisen Kangasniemellä onnelliseksi. Talvimessujen onnellisuuskyselyyn vastanneista runsaat puolet mainitsi luonnon Kangasniemen keskeiseksi valtiksi.

Luonnon lisäksi onnellisuuden elementiksi mainittiin toimivat palvelut. Palveluita korosti vastaajista noin 20 prosenttia. Erityistä kiitosta saivat rautakauppa, kirjasto, seutuopiston kurssit, elävä seurakunta, terveyskeskus, omat hammaslääkärit, Pikkuväki ja Vuojalahden päiväkoti. Myös Sinilila, Puulagolf ja Syvis mainittiin.

Kun ollaan Suomen kauneimmassa kunnassa, ei luonnon vahva rooli ihmisten hyvinvoinnissa ole mikään ihme. Pikemminkin päinvastoin. Olisi ollut yllättävää, jos Puula ja metsät eivät olisi nousseet kyselyssä tärkeinä esiin.

Oivallinen onnellisuuskysely, kymmenet näytteilleasettajat, mukava ohjelma ja yli 600 messuvierasta osoittivat, että talvimessuilla on tärkeä paikkansa Kangasniemen tapahtumien joukossa. On hyvä, että yrittäjille tarjoutuu näyttävä mahdollisuus esitellä toimintaansa ja tehdä kauppaa. Tärkeää on sekin, että kerran vuodessa esitellään keskitetysti paikallisia palveluita. Ehkä messujen ansiosta ihmiset huomaavat, että Kangasniemellä on oikeasti hyvät ja toimivat palvelut. Kovin monen asian perässä täältä ei ole pakko lähteä ajelemaan Jyväskylään tai Mikkeliin.