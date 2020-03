Majakan valossa saa levähtää ja virkistyä

0

Tänään torstaina 12. maaliskuuta Kangasniemi-salissa soivat jälleen Niina-Maria Tiihosen luotsaaman Majakka-bändin lempeät laulut. Majakka-illalle on ominaista levollisen rauhallinen tunnelma.

– Se on koskettava ilta, sellainen hetken hengähdystauko keskellä arkea, kuvaili iltaa siellä mukana ollut.

Laulujen välissä kuullaan Raamatun tekstejä. Tällä kertaa lukemassa ovat Anja Nieminen ja Taina Pietilä sekä Nina Reinikainen ja Elias Manninen. He myös kertovat ajatuksista ja muistoista, jotka liittyvät heidän valitsemaansa raamatunkohtaan.

Tuula-pappi juontaa illan lempeään tapaansa. Seurakunnan järjestämän Majakka-illan aikana on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun.

Noin tunnin pituinen ilta sopii kaikenikäisille, ja tuon ajan lapsetkin jaksavat hyvin olla mukana. Ohjelman jälkeen ilta jatkuu seurustelun merkeissä karjalanpiirakkatarjoilun äärellä.

Majakka-ilta poikkeuksellisesti to 12.3. kello 18. Illasta on luvassa myös lähetys seurakunnan Facebookin kautta.