KaPalle tappio ensimmäisestä finaalipelistä

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue aloitti II-divisioonan neloslohkon finaalipelien sarjan eilen Joensuussa. Karjalan Koplaa vastaan pelattu vieraspeli päättyi karuihin 8-2 -tappiolukemiin (3-0, 2-1, 3-1) ja illan isännät veivät ensimmäisen kiinnityksen lohkon voittoon.

– Vastustaja oli todella kova kaikkine tähtipelaajineen. Ensimmäinen erä oli hyvää peliä meiltä ja peli oli tasaista. Valitettavasti emme saaneet meidän paikoista kiekkoja sisään ja kaveri teki maaleja tehokkaasti omista paikoistaan. Toisessa erässä oli tarkoitus tulla takaisin peliin mukaan, mutta kaverin 4-0 maali hyydytti meidän tekemisestämme parhaan terän, KaPan kapteeni Elmeri Linnera harmittelee.

KaPan molemmat maalit teki Ville Laakkonen ylivoimatilanteissa. Maalissa pelasi Pekka Lahikainen, jolle kirjattiin 28 torjuntaa. Karjalan Koplan maalivahti Juho Ratilainen torjui kiekon 29 kertaa.

Runkosarjan voittanut Karjalan Kopla on äärimmäisen kova finaalivastustaja. Joukkueen kokoonpano on vahvistunut kauden mittaan ja finaalitaistossa on mukana entisiä kiekkoammattilaisia, kuten tsekkiläinen Tomas Netik, jonka vyölle on kertynyt muun muassa yli 200 ottelua Euroopan kovimmassa kiekkosarjassa, KHL:ssä.

KaPa kohtasi Karjalan Koplan runkosarjassa neljä kertaa ja kukisti sen kerran kotiyleisön edessä jatkoajalla luvuin 2-1. Joukkueiden ensikohtaaminen kauden alussa päättyi Karjalan Koplan 11-4 -voittoon ja kahdessa muussa ottelussa joensuulaiset voittivat KaPan niukasti yhden maalin erolla.

– Vastustaja on älyttömän hyvä ja vaaditaan meiltä ihan ehdoton maksimisuoritus, että pystymme heidät nujertamaan. Tähän emme vielä eilen pystyneet, Elmeri Linnera toteaa.

Seuraavaksi joukkueet kamppailevat voitosta tulevana lauantaina 14.3. kello 16 alkaen Tehomet Areenalla. Mikäli Karjalan Kopla voittaa ottelun, vie se samalla lohkon mestaruuden. Mikäli KaPa voittaa, pelataan ratkaiseva, kolmas ottelu sunnuntaina Joensuussa.

KaPan pelaajien tehot Joensuussa:

Ville Laakkonen 2+0

Mikael Vasara 0+2

Miika Otranen 0+1

Mikko Hyyryläinen 0+1