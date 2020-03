KaPa uurasti tiensä lohkon finaaliin

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkueen kausi huipentuu tällä viikolla pelattavaan II-divisioonan neloslohkon finaaliin.

Finaalipaikan KaPa nappasi PEPO:a vastaan pelatuista välieristä. Ensimmäisen välieräkamppailun voiton vei PEPO oman kotikatsomonsa edessä Lappeenrannassa viime viikon torstaina täpärästi 5-4 -jatkoerävoitolla. Lauantaina 7.3. KaPa tasoitti tilanteen kukistamalla PEPO:n Tehomet Areenalla lukemin 3-2 (2-1, 1-1, 0-0). Sunnuntaina Lappeenrannassa pelatussa, ratkaisevassa ottelussa KaPa passitti illan isännät kesänloman viettoon voittamalla pelin lukemin 2-4 (0-2, 2-0, 0-2).

– Se oli välierien arvoinen hieno ja tasainen ottelusarja, josta ansaitsimme voiton. Sunnuntain ratkaiseva ottelu oli jälleen tasainen yhden maalin kiekkopeli, joka keväälle tyypilliseen tapaan ratkaistiin ylivoimamaalilla meidän eduksi, KaPan valmentaja Juho Manninen kommentoi tyytyväisenä.

Lauantain pelissä KaPan maalit tekivät Mikael Vasara, Jyri Pöntinen ja Jussi Siitonen. Sunnuntain vierasottelussa maalintekijöiksi kirjattiin Teemu Huoponen, kahdesti osunut Heikki Honkanen ja seitsemän sekuntia ennen loppuvihellystä kiekon tyhjään maaliin vienyt Mikko Hyyryläinen.

Kaikissa välieräpeleissä KaPan maalia vartioi Pekka Lahikainen, jolle kirjattiin yhteensä 112 torjuntaa.

– Pekka oli koko sarjan ajan maalissa loistava ja antoi muulle joukkueelle mahdollisuuden sekä rauhan keskittyä jokaisen omiin hommiin, Manninen kiittelee.

Valmentajalta erityismaininnan saa myös sunnuntain ottelussa kaksi maalia tehnyt KaPan Heikki Honkanen.

– Heikki on ollut koko kauden meidän tärkeimpiä pelaajia. Hän on löytänyt pleijareihin vielä kokonaan uuden vaihteen pelaamiseensa ja pelaa huikealla tasolla.

Honkanen on pudotuspelien pistepörssin toisena yhdeksällä tehopisteellä. Tilaston kärjessä on kymmenen tehopistettä tehnyt KaPan Mikael Vasara.

Finaaleissa KaPalla on vastassa Karjalan Kopla, joka voitti Lapinlahden Luistinta vastaan pelatut välierät suoraan kahdessa ottelussa. Finaalipelien sarja käynnistyy keskiviikkoiltana Joensuussa. Toinen kamppailu käydään Tehomet Areenalla lauantaina 14.3. kello 16 alkaen. Mikäli voitot ovat kahden ottelun jälkeen tasan, ratkaiseva peli pelataan sunnuntaina Joensuussa.

– Matka jatkuu ja viikon verran saamme jatkaa vielä yhdessä tavoitellen sitä isointa, kun ruvetaan pelaamaan pytystä, Juho Manninen toteaa.

KaPan pelaajien tehot:

KaPa-51 – PEPO Tehomet Areena la la 7.3.

Mikael Vasara 1+2

Jyri Pöntinen 1+1

Jussi Siitonen 1+0

Mikko Hyyryläinen 0+1

Ville Närhi 0+1

PEPO – KaPa-51 Lappeenranta su 8.3.

Heikki Honkanen 2+0

Toni Paakkunainen 0+2

Mikko Hyyryläinen 1+0

Teemu Huoponen 1+0

Ville Närhi 0+1