Talvimessut tänään Kansis-keskuksessa

Kangasniemen Talvimessut pidetään tänään lauantaina 7. maaliskuuta Kansis-keskuksessa. Mukana on yli 30 näytteilleasettajaa, joten tarjolla on monenlaista ostettavaa, mukavia kohtaamisia ja tietoa. Mukana on muun muassa Itä-Suomen poliisi, jonka kioskilla on tarjolla neuvontaa, opastusta sekä vihjeiden ja palautteen vastaanottoa. Kangasniemen kunnan osastolla digitutoropettajat ja kyläkoulujen oppilasagentit opastavat messukävijöitä robotiikan maailmaan Legon EV3- ja Blue-Bot-robottien avulla. Puulan seutuopisto on mukana esittelemässä kurssitarjontaa ja Veej´jakaja ry kertomassa tarjolla olevasta hankerahoituksesta, yritystuista ja nuorten toimintaan tarjolla olevasta rahoituksesta. MTK Kangasniemen osastolla esitellään tuottajayhdistyksen toimintaa, keskustellaan suomalaisesta ruuantuotannosta ja myydään alkutuottajien tuotteita. Messuilla on tarjolla myös hevoskärryajelua ja arpajaisia.

Kangasniemen Yrittäjät ry:n messuosastolla voi osallistua onnellisuuskyselyyn. Otteita nimettömästi kyselyn vastauksista messuilla lukevat Anne Kääriäinen ja Veikko Laitinen. Messujen ohjelmassa on haastekisa keppihevosten parissa aikuisille. Haastetut ensin valmistamat kepparit ja puolenpäivän aikaan he kisaavat keppihevosella ratsastuksessa lasten toimiessa tuomareina. Messujen ohjelmassa on myös BrigthSide Duon musiikkiesitys ja yrittäjäyhdistyksen messukahvilassa on tarjolla lohikeittoa, kahvia ja suolaisia sekä makeita kahvileipiä. Lisäksi ulkona on makkaranmyyntipiste.

Kangasniemen Kunnallislehti on myös mukana messuilla. Lehden osastolla voi tavata toimittajia ja tulla kertomaan juttuvinkkejä.

Kangasniemen Talvimessut 2020 tänään la 7.3. klo 10-14 Kansis-keskuksessa. Vapaa pääsy.