Kolumni: Kevättä kohti Talvimessujen merkeissä

Periaatteessa olemme vielä keskellä talvea, mutta kyllähän olosuhteet ovat aika kummalliset olleet tänä vuonna. Perinteistä talvea ei oikein koskaan tullut ja nyt jo kevät kolkuttelee nurkan takana. Monille elinkeinoille menneet kuukaudet ovat olleet haastavia, eikä hiihdon ystäviäkään ole näillä leveyksillä hemmoteltu. Viimeisen viikon aikana sentään pieni pakkanen ja aurinkoiset päivät ovat piristäneet mieltä.

Keliolosuhteista huolimatta Kangasniemen Yrittäjät ja kunta järjestävät tulevana lauantaina jo kolmannet Talvimessut. Luvassa on taas mukava koko perheen tapahtuma. Itse odotan keppihevoskisaa – pieni leikkiin heittäytyminen tekee kuulemma aikuisillekin hyvää ja lisää luovuutta. Uskon, että saamme nähdä hienosti tuunattuja ratsuja leikkimielisessä kisassa, jossa lapset toimivat arvovaltaisena tuomaristona. Ja mikä parasta – messujen jälkeen kepparit ilahduttavat päiväkodin väkeä!

Kysymme messuilla arvonnan muodossa myös mielipiteitä siitä, mitkä asiat Kangasniemellä tekevät itse kunkin onnelliseksi. Itselleni tärkeintä on yksi asia ylitse muiden – lukuisat järvemme ja ennen kaikkea Puula. En ole niinkään metsätyyppiä, vaan vesi on minun elementtini. Jäinen järvenselkä, syysmyrskyn vaahtopäät, kesäinen veden kimmellys ja laineiden liplatus mökkirannassa – järvi kaikkina vuodenaikoina ilahduttaa minua ja koen olevani todella onnekas, kun saan sekä asua että työskennellä Puulan rantamaisemissa. Toivottavasti messukävijät vastaavat runsaslukuisesti kyselyyn, on mielenkiintoista kuulla, mitkä asiat tekevät eri-ikäiset ihmiset onnelliseksi. Jollekin itsestään selvä asia saattaa olla toiselle juuri se juttu, miksi hän haluaa asua tai viettää vapaa-aikaansa täällä. Esiin nousevat tekijät ovat varmasti niitä Kangasniemen vahvuuksia, joita kannattaa hyödyntää vaikka kuntamarkkinoinnissa!

Yrittäjäyhdistyksen vuosi on jo käynnistetty kunnan kanssa yhteisellä elinkeino- ja kehittämisillalla ja läpi vuoden jatkuvilla kuukausittaisilla aamukahvihetkillä. Toukokuussa avataan kesä torilla ja kesällä saamme toivottavasti Lupi-saaren saunan käyttöön. Syksyllä juhlistamme yhdistyksen 40-vuotista taivalta – saapa nähdä, mitä kaikkea kehittelemme sen puitteissa. Osa tapahtumista on tietenkin suunnattu yrittäjille, mutta suurin osa myös kuntalaisten iloksi. Haluamme tänäkin vuonna jatkaa aktiivista toimintaa yrittäjien, kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyväksi.

Tätä kirjoittaessa ikkunasta paistaa aurinko taivaan täydeltä ja Puulan jäinen pinta hohtaa houkuttelevasti. Sinne on nyt ihan pakko lähteä nautiskelemaan. Messuilla tavataan – tervetuloa!

Kirjoittaja on Kangasniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja