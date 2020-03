Pääkirjoitus: Kaikki mukaan messuille

0

Talvesta ei ole täyttä varmuutta, mutta se on varmaa, että yrittäjäyhdistyksen perinteiset Talvimessut tulevat. Messut valtaavat Kansis-keskuksen taas ensi lauantaina. Viime vuonna messut toivat Kansis-keskukseen 47 näytteilleasettajaa ja runsaat 1200 messuvierasta, joten korkealla ovat odotukset nytkin.

Yrittäjäyhdistyksen joukot yhteistyökumppaneineen ovat taas saaneet kokoon mielenkiintoisen messuohjelman. Joukko aikuisia on haastettu keppihevosten pariin. Ensin rakennetaan omat keppihevoset ja myöhemmin omilla hevosilla kisataan. Messuilla nähdään myös välähdys robotiikan maailmasta. Kangasniemen digitutoropettajat sekä kyläkoulujen oppilasagentit esittelevät robotiikkaa Legon EV3- ja Blue-Bot-robottien avulla.

Messuosastojen ja monenmoisen ohjelman lisäksi lauantaina yleisö pääsee vastaamaan mielenkiintoiseen kysymykseen: Mikä tekee Kangasniemellä onnelliseksi? Toivottavasti kaikki vastaavat kyselyyn. Kun koossa on erilaisten onnellisuustekijöiden kirjo, päästään hyvin näkemään, mitkä ovat oikeasti Kangasniemen vahvuuksia. Ja kun vahvuudet ovat selvillä, päästään houkuttelemaan meille asukkaita ja matkailijoita aidoilla syillä.

Messuilla on tärkeä paikkansa paikkakunnan tapahtumien joukossa. Yrityksille tarjoutuu hyvä tilaisuus tuotteiden ja toiminnan esittelyyn. Periaatteessa kaikki kuntalaiset tietävät, mitä kaikkea omassa pitäjässä on tarjolla. On kuitenkin hyvä, että messujen muodossa kootusti muistutetaan mieliin millainen palveluvarustus Kangasniemeltä löytyy. Kovin monen asian perässä ei täältä ole pakko matkustaa ostoksille Jyväskylään tai Mikkeliin.

Tulkaahan kaikki mukaan messuille.