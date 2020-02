Poliisi varoittaa vesistöjen arvaamattomasta jäätilanteesta Itä-Suomessa

0

Kulunut talvi on ollut Itä-Suomessa säiden osalta hyvin poikkeava aiempiin talviin verrattuna. Normaalisti tähän aikaan vuodesta vesistöjen jääpeitteet ovat vahvimmillaan, mutta tänä talvena näin ei ole.

Itä-Suomessa poliisille on viime päivinä tehty useita ilmoituksia autoilusta sellaisilla jääalueilla, joita ilmoittaja on pitänyt vaarallisena. Poliisi varoittaa, että autolla ei kannata järvien jäille lähteä, koska erot jään vahvuudessa voivat vaihdella paikoitellen todella paljon. Nyt meneillään oleva pakkasjakso voi toki parantaa tilannetta, mutta jään vahveneminen ottaa aikaa useita päiviä. Turhia riskejä ei kannata ottaa myöskään moottorikelkoilla tai mönkijöillä. Mikäli et varmasti tiedä ja tunne jääaluetta, jonne olet aikeissa lähteä moottorikelkalla tai mönkijällä, niin jätä lähtemättä, poliisi kehottaa.