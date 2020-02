Paikkakunnan toinen käteisautomaatti otettiin käyttöön tänään – Nosto-automaatista saa myös 10 euron seteleitä

0

Paikkakunnan käteisnostopalvelut paranivat, kun Osuuskauppa Keskimaa on tuonut Nosto-käteisautomaatin Kangasniemen S-Marketiin.

Paikkakunnan toinen käteisautomaatti otettiin käyttöön tänään perjantaina noin tunti sitten.

Ensimmäisten joukossa automaattia käytti myyjä Kaija Ikkala.

-Onpa hyvä, kun tästä saa kympin seteleitä, Ikkala iloitsi.

Nosto-automaatista voi nostaa 50 ja 20 euron setelien lisäksi myös 10 euron seteleitä.

Nosto-käteisautomaatti ei peri käteisnostoista maksua. Käteisnoston mahdolliset kulut riippuvat asiakkaan oman pankin palveluhinnastosta.

Automaatista voi tehdä käteisnostoja yleisimmillä maksukorteilla, kuten esimerkiksi Visalla, Visa Electronilla ja Mastercardilla. Eli nostoihin voi käyttää lähestulkoon kaikkia suomalaisten pankkien myöntämiä kortteja sekä suurinta osaa ulkomaisten pankkien myöntämistä korteista. Nosto-automaattien kertanostoraja on 400 euroa. Asiakkaan oman kortin turvaraja voi poiketa tästä.

Nyt paikkakunnalle saatu uusi käteisautomaatti on Nosto-käteisautomaatti, eikä Otto-automaatti siksi, että S-ryhmä käynnisti vuonna 2017 yhteistyön Nosto-käteisautomaateista vastaavan Nokas CMS Oy:n kanssa käteisautomaattipalveluiden toteuttamiseksi. S-ryhmä vaihtoi ensin toimipaikkojensa jo olemassa olevat Otto-automaatit Nosto-käteisautomaatteihin, jonka jälkeen jälkeen S-ryhmä ryhtyi laajentamaan Nosto-käteisautomaattien verkostoaan. Kangasniemen S-Marketin Nosto-automaatti on sijoitettu kaupan ulkoseinään, joten sitä voi käyttää myös kaupan aukioloaikojen ulkopuolella.

Paikkakunnan toinen käteisautomaatti on Osuuspankin seinässä oleva Automatian Otto Plus-automaatti.