Kolumni: Ollaan valmiina

Varoitus: Saatan toistaa itseäni, mutta aihe on niin lähellä sydäntä. Kirjoittelen tätä Pohjois-Savon Kuopio nimisessä kaupungissa maanantai iltana. Tiistaina on tiedossa isompi harjoitus yhdessä muiden viranomaisten kanssa poikkeusolojen tilanteesta. Oma roolini on tälläkin kertaa kovan suorittamisen sijasta harjoitella viestintää. Sitä, miten asiasta kerrottaisiin suurelle yleisölle, jotta asiatieto menee perille ja suuri paniikki vältetään. Harjoitusten skenaariot voivat olla joskus pelottavia, jos niitä miettii oikein syvällisesti. Mutta tärkeintä on treenata organisatorisesti normaalista arjesta poikkeavia tilanteita varten.

Pienemmässä kuvassa harjoittelu ja varautuminen on jatkuva prosessi. Esimerkiksi poliisi, pelastuslaitos ja ensihoito harjoittelee säännöllisesti. Se kulttuuri on parantunut vuosien myötä. Uusiakin elementtejä on harjoiteltu. Tässä talven aikana koeponnistettiin mm. henkisen huollon (kirkko) ja omaispuhelimien (Essote) toiminta.

Paikallisella tasolla ollaan virittämässä uudelleen Kangasniemen oloihin vapaaehtoista pelastuspalvelua. Suurena uhkakuvana on lähinnä kadonnut ihminen ja hänen hätäetsintä. Nimismiespiirin ja oman palolaitoksen aikaan tehdyt suunnitelmat ovat pikkuhiljaa muuttuneet historiaksi. Osa on haudattu kirkkomaahan asti.

Kesäkuussa järjestetään pitkästä aikaa ensimmäinen maastoetsinnän kurssi. Sinne on tarkoitus saada rekrytoitua niitä, jotka toimivat tositilanteessa etsintäryhmien ja -partioiden johtajina. Myöhemmin voimme järjestää lisää koulutusta esimerkiksi metsästysseuroittain jne.

Jos sinulla on kiinnostusta ja kapasiteettia olla mukana kehittämässä asiaa, ole yhteyksissä. Tarvitsemme asiaan innostuneita ihmisiä kehittämään ja pitämään järjestelmää yllä. Tavoitteena on, että jos lapsi tai vanhus katoaa ja on vaarassa, niin omalta paikkakunnalta löytyy suorituskykyinen organisaatio etsimään.

Varautumista tehdään myös yksilötasolla. Viikolla luimme lehdistöstä, että nykyään iso osa ihmisistä jemmaa rahaa pahan päivän varalle. Se on järkevää. Viime viikonloppuna oli taas myrskyä. Ennusteiden mukaan sään ääri-ilmiöt eivät ole ainakaan vähenemässä. Siksi niidenkin varalta pitää suoda muutama ajatus.

Onhan sinun talossasi varavirran syöttö? Se ei ole kallis. Jos et heti pysty ostamaan myllyä siihen, niin ainakin liitännät kannattaa tehdä valmiiksi. Koneen ehtii hakea vaikka toiselta puolelta maata, jos linjaa on kumollaan satoja metrejä.

Onhan sinulla kotivara? Se ei tarkoita jenkkityyliin turvahuonetta täynnä pyssyjä ja säilykkeitä. Vaan pieni käytössä oleva ja etenevä varasto päivittäistä kuiva yms. muonaa.

Kun myrsky alkaa tulla silmille uutisvirrassa, otathan vettä jemmaan? Muutama kannu keittiöön elintarvikkeeksi ja pari ämpärillistä vessan huuhteluun. Ja tietenkin lataat puhelimet, varavirrat ja taskulamput täyteen.

Ei se niin monimutkaista ole. Mutta onpahan helpompaa pärjätä.

Kirjoittaja on Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli.