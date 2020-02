Playoff-kevät käyntiin – KaPan ensimmäinen puolivälieräottelu pelataan keskiviikkona Tehomet Areenalla

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue paketoi viime lauantaina II-divisioonan neloslohkon runkosarjan Suonenjoella. SuKiKaa vastaan pelattu ottelu oli sarjasijoituksen kannalta merkityksetön ja KaPa oli vierasottelussa liikkeellä pienellä porukalla osan pelaajista parannellessa kolhujaan kevään tärkeimpiä koetoksia varten. Tulos oli lähtötilanteen mukainen: sarjajumbo SuKiKa vei voiton luvuin 10-3 (1-1, 6-1, 3-1).

– Se oli surkea peli. Pelasimme huonosti, löysästi ja välinpitämättömästi, kiteyttää KaPan kapteeni Elmeri Linnera ottelun kulun.

KaPan maaleista kaksi kirjattiin Elmeri Linneralle ja yhden teki Ville Remes.

KaPa pelasi runkosarjassa 28 ottelua, joista se voitti puolet varsinaisella peliajalla. Jatkoaikavoittoja kertyi kaksi ja jatkoaikatappioita yksi. Sarjapisteitä irtosi kaikkiaan 47 ja ne oikeuttivat sarjataulukon kolmanteen sijaan. Runkosarjan kärkipaikan vei Karjalan Kopla 63 pisteellä ja toiseksi sijoittui 54 pistettä koonnut PEPO.

– Runkosarja oli kokonaisuutena hyvä. Paljon laadukasta tekemistä ja loppuvuodesta oli hyvä pätkä, jolloin voitimme paljon pelejä. Suurin ongelmamme oli epätasaisuus otteissamme sekä pelien välillä että yksittäisten pelien sisällä, Linnera toteaa.

Runkosarjan osalta KaPan tavoitteet eivät kapteeni Linneran mukaan aivan täyttyneet.

– Tavoitteenamme oli päästä kahden parhaan joukkoon ja kolmanneksi jäätiin.

Runkosarjan pelejä ei enää muistella, vaan KaPassa ollaan suunnattu ajatukset keskiviikkona käynnistyviin pudotuspeleihin.

– Lähdemme hyvillä fiiliksillä playoffeihin. Kevään pelit ovat sekä pelaajille että kannattajille ylivoimaisesti parhaita, Linnera iloitsee.

Puolivälierissä KaPan vastustajana on runkosarjassa kuudenneksi sijoittunut Peurunka HT. Ensimmäinen ottelu pelataan keskiviikkoiltana kello 19:15 alkaen Tehomet Areenalla ja toinen kamppailu käydään lauantaina 29.2. Laukaassa. Mikäli voitot ovat kahden ottelun jälkeen tasan, pelataan vielä kolmas, ratkaiseva ottelu Tehomet Areenalla sunnuntaina 1.3. kello 17 alkaen.

Elmeri Linnera ennustaa edessä olevan jännittäviä kamppailuja.

– Sarjassa on aivan älyttömän hyviä joukkueita ja jokainen jäljellä oleva peli tulee olemaan todella kova. Tarvitsemme paljon kannattajia katsomaan pelejä ja kovaa kannustusta. Hiihtoloman keskiviikkoilta onkin ehdottoman hyvä ilta viettää jäähallilla, Linnera vinkkaa.

Puolivälierien toinen taistelupari on LL-89 ja Warkis/PiPS. Ottelusarjojen voittajat etenevät ensi viikolla pelattaviin välieriin, joissa vastassa on joko Karjalan Kopla tai PEPO.

KaPan pelaajien tehot Suonenjoella 22.2.

Elmeri Linnera 2+1

Ville Remes 1+1

Miika Otranen 0+1

Ville Siitonen 0+1