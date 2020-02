Leirintäalueen kehittämissuunnitelma valmiiksi maaliskuussa

0

Kiviniemen leirintäalueen kehittämistyöryhmä tutustui alkuviikosta alueen kehittämisen yleissuunnitelmaan, jossa esitetään mm. huoltorakennuksen siirtämistä alueen toiminnalliseen keskipisteeseen, lähelle liikenneympyrää. Kunnanjohtaja Risto Nylundin mukaan yleissuunnitelma valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.

Leirintäalueen kohentamista on puuhattu jo pitkään, mutta isompia remonttitöitä ei ole saatu käyntiin, vaikka alueella majoittuneilta asiakkailta on tullut runsaasti kriittistä palautetta mm. alueen sosiaalisista tiloista, mökkien kunnosta, uimapaikoista ja yleisestä siisteydestä.

Nyt aikeissa kuitenkin on kunnostaa alueen lomamökkejä, lisätä vaunupaikkoja karavaanareille ja luoda oma alueensa myös puihin ripustettaville Tentsile -puuteltoille.

Kiviniemen kehittämisen historia sai alkunsa vuonna 1979, jolloin kunta osti seurakunnalta 33 hehtaarin alueen Kiviniemestä. Alueelta kunta myi 14 hehtaarin alueen Kangasniemen Lomakeskukselle. Suunniteltua suurta matkailu- ja lomakeskusta paikalle ei rakennettu, mutta leirintäalue lopulta valmistui.

Keväällä 1990 Simo Salminen ja Risto Pehkonen esittelivät julkisuudessa suunnitelmansa, jonka myötä Lapaskankaan risteykseen olisi noussut lasitehdas Vikinglasi ja Kiviniemeen hotelli sekä huvipuisto Vikinglandia.

Hotellia ja lomakylää alueelle on kaavailtu myöhemminkin. Vuonna 2005 iloittiin suunnitelmasta, jonka mukaan viiden tähden hotelli olisi noussut paikalle venäläisellä pääomalla. Hienot suunnitelmat eivät kuitenkaan missään vaiheessa vaihtuneet konkreettiseksi tekemiseksi.