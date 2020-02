Terho Rautiainen ja Kukan Tutu kisaavat taas tänään torstaina Pariisissa

0

Pariisin Vincennesin raviradalla kilpailtiin sunnuntaina 16. helmikuuta perinteinen kylmäveriottelu, jossa kohtasi kilpailijoita Suomesta sekä Norjasta – neljä molemmista maista.

Mukana kaksi osakilpailua käsittävässä ottelussa on myös kangasniemeläisen Terho Rautiaisen valmentama Kukan Tutu, joka sijoittui Rautiaisen ohjastamana sunnuntain lähdössä seitsemänneksi.

Ylivoimaisen voiton Pariisin ensimmäisessä lähdössä vei Iikka Nurmosen ohjastama H.V. Tuuri, joka ravasi ykkösenä maaliin täysin vailla uhkaajia.

Suomalaisista toisiksi parhaimpaan sijoitukseen ylsi ranskalaisen Eric Raffinin ohjastama ja orimattilalaisen Teemu Okkolinin valmentama Vinksa. Kouvolalaisen Arsi Skytän valmentama Jetsu oli lähtönsä kuudes. Norjasta hopealle ylsi Brenne Banker ja pronssille juoksi Langlands Odin.

Pariisin kaksiosaisen kylmäveriottelun toinen osakilpailu ajetaan tänään torstaina 20. helmikuuta. Norjan ja Suomen edustajat ottavat yhteen Prix Des Pays Nordiques -lähdössä. Kylmäveriottelun ensimmäisen osan ylivoimaista voittajaa H.V. Tuuria ei sunnuntainen esitys paina, ja välipäivät ovat menneet maaninkalaistallin suojatilla mainiosti.

Sunnuntaina Vincennesissä suomenhevosen kärryillä nähtiin ranskalaisväriä, kun Eric Raffin ohjasti Vinksaa. Ranskan ajajaliigan kärjessä oleva Raffin pääsee torstaina H.V. Tuurin ohjiin, ja vaikka kyseessä on hevoselle entuudestaan vieras kuski, riittää ranskalaisohjastajan taitoihin luottoa.

Suomen joukkuetta torstaina vahvistaa Tapio Perttunen, joka ohjastaa Vinksaa.

Suomalaisittain lähtöpaikat ovat erinomaiset torstain Prix Des Pays Nordiques –lähtöön. Norjalaisista vastustajista uloimman lähtöpaikan on saanut sunnuntaina toiseksi yltänyt Brenne Banker. Norjalaiset tekevät myös varustemuutoksia, kun Magnus Othellolta sekä Wellekiltä riisutaan kengät pois.

Kylmäveriottelun toinen osa Prix Des Pays Nordiques starttaa tänään 20. helmikuuta kello 16 Suomen aikaa.