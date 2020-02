Pääkirjoitus: Koittila näyttää muille mallia

0

Uutiset ovat täynnä arvioita siitä, kuinka maaseutu autioituu, väki muuttaa kaupunkeihin, pienet kunnat ja kylät tyhjenevät ja asunnot menettävät arvonsa. Kieltämättä tilastot ja ennusteet osoittavat selvästi maaseudulle kurjistumisen suunnan.

Koittilan kylä on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että tilastoja ja ennusteita ei aina pidä ottaa liian tosissaan. Jos tahtoa on, asioihin voidaan vaikuttaa. Koittilaan on muuttanut paljon uusia lapsiperheitä ja tuore kouluverkkoselvitys näyttää, että kyläkoulun oppilasmäärä on jatkossakin yli 30. Uusiakin tulijoita riittää. Vaikka kaupungistuminen on keskeinen trendi, löytyy runsaasti myös niitä perheitä, jotka haluavat kasvattaa lapsensa maaseudun rauhassa. Huolehtiva kyläyhteisö ja toimiva yläkoulu houkuttelevat noita perheitä. Koittilan kyläseura onkin käynnistänyt kampanjan, jonka tavoitteena on löytää taloja, joita voitaisiin vuokrata tai myydä uusille asukkaille.

Aktiivisuudellaan Koittila näyttää hyvää esimerkkiä koko Kangasniemelle. Positiivinen yhteistyön henki ja usko omiin mahdollisuuksiin voivat luoda ilmapiirin, jossa omat vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa ja haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi.

Kangasniemellä on hyvin toimiva yritysverkosto, paljon avoimia työpaikkoja ja toimivat palvelut. Kuten Koittilassa, myös koko Kangasniemellä, on täydet mahdollisuudet osoittaa synkät näkymät positiivisiksi ja kääntää asukasluku kasvuun. Se vaatii uskoa omiin mahdollisuuksiin. Ja tietenkin myös markkinointia. Ilman tehokasta markkinointia ulkopuoliset eivät saa koskaan tietää, miten hyvä paikka Kangasniemi oikeasti on.