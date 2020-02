KaPan runkosarjasijoitus varmistui viime viikonlopun peleissä

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi viime viikonloppuna kaksi II-divisioonan runkosarjan ottelua. Peleistä irtosi kolme sarjapistettä, joiden myötä varmistui, että KaPa sijoittuu runkosarjassa kolmanneksi, vaikka yksi vierasottelu on vielä pelaamatta.

Lauantaina Peurunka HT:ta vastaan pelatussa kotiottelussa Tehomet Areenalle saapunut yleisö sai jännittää aivan viime hetkille saakka. Ratkaisu syntyi vasta ajassa 59:34, kun KaPan Mikko Hyyryläinen sinetöi voittolukemiksi 4-3 (2-1, 0-2, 2-0). Hyyryläinen oli lauantaina kovassa maalintekovireessä, sillä hän onnistui viemään kiekon vastustajan maaliin kolme kertaa. KaPan avausmaali syntyi Elmeri Linneran toimesta.

Sunnuntaina KaPa suuntasi vierasotteluun Varkauteen, jossa vastassa oli Warkis/PiPS. Ottelun voiton veivät illan isännät tylyin luvuin 7-2 (2-1, 2-1, 3-0) ja KaPa jäi ilman tärkeitä sarjapisteitä.

– Vastustaja oli parempi alusta loppuun saakka joka asiassa, kiteytti varakapteeni Ville Närhi joukkueensa sunnuntaisen suorituksen.

Sunnuntaina KaPan maalit kirjattiin Mikko Hyyryläiselle ja Toni Paakkunaiselle.

Molemmissa otteluissa KaPan maalia vartioi Pekka Lahikainen. Lauantain kotipelissä Lahikainen torjui kiekon 47 kertaa ja hänen torjuntaprosenttinsa oli 94. Sunnuntaina oli huonompi päivä: Varkaudessa Lahikaisen torjuntaprosentti oli 82,93 ja torjuntoja hänelle kertyi 34.

Vaikka lauantain ottelusta irtosi voitto, kertoo KaPan valmentaja Juho Manninen molempien viikonlopun otteluiden olleen raskaita ja vaikeita.

– Lauantain peli oli osoitus koko viikon toiminnastamme: vähän sinne päin, mutta ei sitten kuitenkaan. Vähän vajaata keskittymisen ja työmäärän osalta sekä pelillisesti. Ja näissä peleissä sen ei tarvitse olla kuin vähän vajaata, niin se näkyy ja vaikeata on, Manninen korostaa.

Valmentajalla on kuitenkin hyvääkin sanottavaa kauden viimeisestä kotona pelatusta runkosarjaottelusta.

– Se oli kuitenkin loppuun saakka hieno taistelu ja pyristely. Ja olihan se lopun nousu sekä voitto hieno homma.

Lauantain jälkeen jo entuudestaan vajaasta kokoonpanosta jäi kolme pelaajaa pois.

– Sunnuntaina poissaolojen määrä alkoi jo näkyä. Emme saaneet mitään irti koneista ja olimme ihan jaloissa koko iltapäivän, bensa oli vaan kerta kaikkiaan loppu, Manninen toteaa.

Mannisen mukaan joulutauon jälkeinen kausi on ollut KaPalle todella raskas sekä haastava ja hän antaakin joukkueelle synninpäästön.

– Pelejä on ollut niin paljon, että harjoittelusta on täytynyt tinkiä ja kuorma on ollut kova. Lisäksi olemme loppuun saakka taistelleet paikasta kahden parhaan joukkoon, joten henkinen paine on ollut myös läsnä. Nyt se taistelu on ohi ja runkosarjasijoitus selvillä, hän toteaa.

Runkosarjan kärkisijat ovat myös varmistuneet: voiton vie Karjalan Kopla ja toiseksi sijoittuu PEPO. KaPalla on vielä yksi, sarjasijoituksen kannalta merkityksetön runkosarjaottelu jäljellä, se pelataan tulevana lauantaina Suonenjoella SuKiKaa vastaan.

Pudotuspelien puolivälierät pelataan ensi viikolla, niissä KaPan taisteluparina tulee lähes täysin varmasti olemaan Peurunka HT. Juho Manninen kertoo KaPan lataavan nyt akkuja edessä olevia kovia koitoksia varten.

– Tällä viikolla otetaan etäisyyttä jäähalliin, huilataan niin fyysisesti kuin henkisestikin ja parannellaan kolhuja sekä tällejä. Pleijareissa ja niiden lopputuloksissa ovat meidän kauden tärkeimmät tavoitteet. Teemme kaiken mahdollisen vielä sen eteen, että seuraavan kolmen viikon aikana saamme tämän kauden parhaan ilmeen ja otteen pintaan.

KaPan pelaajien tehot:

KaPa-51 – Peurunka HT 15.2.

Mikko Hyyryläinen 3+0

Elmeri Linnera 1+0

Miika Otranen 0+1

Roni Kurvinen 0+1

Lauri Pulliainen 0+1

Jussi Siitonen 0+1

Warkis/PiPS – KaPa-51

Mikko Hyyryläinen 1+1

Toni Paakkunainen 1+0

Roni Kurvinen 0+1