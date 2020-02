Pekka Simojoki tänään Majatalossa

0

– Vaatii hyvää pokkaa olla julkisesti kristitty. Toisaalta jos menet johonkin, laulat ja olet häpeämättä sitä, mitä olet, kyllä ne sitten pitävät ihan järkevänä, sanoo Pekka Simojoki Kotimaa-lehden haastattelussa. Tätä periaatetta noudattaen hän tulee tänään keskiviikkona helmikuun 19. päivä Majatalo-illan vieraaksi.

Kangasalla asuva Pekka Simojoki (s. 1958) on tuottelias laulaja ja lauluntekijä. Hän on tehnyt yli 700 laulua ja julkaissut eri kokoonpanojen kanssa lähes 80 äänitettä. Simojoen kappaleet ovat tulleet tutuiksi yhteislauluina rippikoululeireillä sekä muissa seurakunnan tilaisuuksissa, ja meillä erityisesti Majatalo-illoissa. Evankeliumi, Tänään Häneen uskon ja Herra, kädelläsi ovat kaikki Pekka Simojoen käsialaa. Yksi nimi ylitse muiden, Voi mikä riemu ja Hymni – lista on loputon.

Pekka Simojoki oli melko tasan kahdeksan vuotta sitten vahvasti vaikuttamassa siihen, että Pirkka-pappi ja Kettusen Päivi juontavat yhdessä Kangasniemen Majatalo-iltoja. He ovat mukana samoin kuin Pirttiahon Jaakko. Iltaa rakentamassa on jälleen suuri joukko seurakuntalaisia monissa eri tehtävissä.

Seurakunnan järjestämä Majatalo-ilta päättyy tuttuun tapaan seurustelun sakramenttiin, eli iloiseen puheensorinaan ruisleipätarjoilun äärellä. Silloin on mahdollisuus hankkia Pekan tuotantoa myös kotiin viemisiksi.

Majatalo-ilta tänään keskiviikkona 19.2. klo 18 alkaen kunnantalolla. Perheen pienimmille on samaan aikaan omaa ohjattua toimintaa Lasten Majatalossa.