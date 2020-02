Kangasniemi houkuttelee asuntoedulla

0

Kangasniemi alkaa houkutella uusia asukkaita erityisellä työntekijöille suunnatulla asuntoedulla.

–Kunnalla on tarjolla kaksi vapaata vuokra-asuntoa, jota voidaan käyttää muualta Kangasniemelle töihin tulevien majoitukseen. Asunnosta ei peritä lainkaan vuokraa työsuhteen koeaikana, kertoi kunnanjohtaja Risto Nylund kunnan ja yrittäjien yhteisillä aamukahveilla keskiviikkona.

Kangasniemellä on runsaasti avoimia työpaikkoja. Nylundin mukaan tavoitteena on, että tänne töihin tulevista tulisi myös kunnan vakituisia asukkaita. Työn perässä muuttaminen on aina iso prosessi. Koeajan ilmainen asunto voi oleellisesti olla laskemassa muuttamisen kynnystä.

–Jos tarvetta näille asunnoille on, niitä löytyy varmasti käyttöön enemmänkin kuin nuo kaksi, lupasi Nylund.

Kunnan markkinointisihteeri Paula Ruusupuro kertoi, että kunta alkaa jakaa Kangasniemi- infopaketteja muilta paikkakunnilta täällä töissä käyville työntekijöille. Tavoitteena tietenkin on, että täällä työssäkäyvistä voisi tulla kunnan vakituisia asukkaita.

Kuntainfoa tullaan jatkossa jakamaan myös kaikille Kangasniemeltä mökin ostaville. Aloitteen isä on Kiinteistömaailman Pertti Orava ja hankkeesa on mukana myös OP-Kiinteistökeskus.

Yhteisten aamukahvien järjestäminen nousi esiin yrittäjien ja kunnan yhteistyöpalaverissa.

–Ensimmäisillä aamukahveilla keskustelu kävi vilkkaana ja ilmassa oli iloista yhteistyön henkeä. Selvästi tällaisille tapaamisille on tarvetta, kommentoi yrittäjien puheenjohtaja Nina Reinikainen.