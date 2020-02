Yhteishaku alkaa huomenna – Esedulla yhteishaussa yli 550 opiskelupaikkaa

0

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla on tarjolla yhteishaussa 563 opiskelupaikkaa Mikkelissä ja Pieksämäellä. Valtakunnallinen yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen alkaa tiistaina 18.2. ja päättyy 10.3.2020.

Mikkelissä on haussa 436 opiskelupaikkaa 15 eri tutkintoon. Suurimmat aloituspaikkamäärät Mikkelissä ovat lähihoitajakoulutukseen, merkonomikoulutukseen sekä autoalan ja rakennusalan perustutkintoihin.

Pieksämäellä on haussa 127 opiskelupaikkaa 10 eri tutkintoon. Suurin aloituspaikkamäärä Pieksämäellä on metsäkoneenkuljettajakoulutukseen. Toiseksi eniten paikkoja on hius- ja kauneudenhoitoalalle.

Yo-hakijoille on paikkoja Mikkelissä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Muihin tutkintoihin ylioppilaat sekä peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea jatkuvassa haussa.

Ammatillisten perustutkinto-opintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollista suorittaa myös ylioppilastutkinto. Näistä kahden tutkinnon opinnoista kiinnostuneet hakevat yhteishaussa Eseduun. Lukio-opintoihin haetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Myöhemmin keväällä tulee hakuun ammatilliseen koulutukseen valmentava Valma-koulutus, joka on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat epävarmoja ammatinvalinnastaan tai haluavat korottaa peruskoulun arvosanojaan. Haku Valmaan käynnistyy 19.5.2020. Hakemiseen liittyvissä asioissa auttavat Esedun HakuPISTEet Mikkelissä ja Pieksämäellä. Yhteishaussa haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Täyttämättä jääneet opiskelupaikat tulevat jatkuvaan hakuun kesä-heinäkuussa. Opinnot alkavat ensi elokuussa.