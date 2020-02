Rallin pärinää Kangasniemellä jo 19. kerran

0

Tulevana viikonloppuna rallihuuma valtaa Kangasniemen. Lauantaina 15. päivä helmikuuta ajetaan järjestyksessään 19. Kangasniemi-ralli, joten kilpailulla on pitkät perinteet paikkakunnallamme. Kangasniemi-ralli on perinteisesti ajettu joka toinen vuosi; edellisen kerran paikkakunnalla kaasuteltiin vuonna 2018.

Tänä vuonna Kangasniemi-ralli avaa F-rallisarjan kilpailukauden, sillä sarjan ensimmäinen osakilpailu JMK-ralli Jämsässä jouduttiin siirtämään huonojen keliolosuhteiden takia tammikuun lopulta helmikuun lopulle.

Erikoinen talvi asetti myös Kangasniemi-rallin järjestäjille haasteita. Vielä muutama viikko sitten sekä keli että rallin järjestäjien mieli olivat varsin synkkiä, sillä hyvin alkanut talvi oli huvennut tammikuun vesisateisiin. Ehkä jonkinlainen sadetanssi ja harras pyyntö yläkerran suuntaan auttoi ja talvi saatiin sittenkin takaisin.

– Keliä tarkkaillaan edelleen ja ralliviikolle luvattu lauha sää saattaa hieman muuttaa olosuhteita reitillä, mutta ralli ajetaan tästä huolimatta, kertoo AL-Kangasniemen puheenjohtaja Pentti Kangas.

Kilpailuun osallistuu kaiken kaikkiaan 147 kilpailijaparia, mikä on sangen hyvä määrä.

– Mukana on paljon tasokkaita kilpailijoita, joten luvassa on varmasti vauhdikas ja tiukka kisa, summaa Pentti ennakko-odotuksia rallille.

Myös katsojia odotetaan runsaasti paikalle, sillä Kangasniemi tunnetaan myös katsojaystävällisenä kilpailuna.

Kangasniemi-rallin reitti on tänä vuonna täysin uusi.

– Olemme saaneet palautetta, että Kangasniemellä ajetaan aina samoja teitä. Nyt teimme muutoksia reittiin ja sieltä löytyy vain yksittäisiä osuuksia edellisvuosilta. On sekä hidasta että nopeaa osuutta, melko vaativa reitti kaikilta osin, kertoo Pentti. Erikoiskokeita on kuusi ja reitille kertyy yhteispituutta noin 197 km, josta erikoiskoekilometrejä on noin 70. Reitti on kompakti kokonaisuus; kolme erikoiskoetta, huolto ja toiset kolme erikoiskoetta.

Oman seuran edustajia saatiin kilpailuun mukaan kaiken kaikkiaan 18 kappaletta. Se on varsin mukava määrä ja kangasniemeläisedustusta nähdään myös reitin turvallisuutta tarkkailevien 0-autojen kuljettajina. VIP-auton tehtäviä kilpailussa hoitaa jyväskyläläinen Ari Saxberg, joka kyyditsee rallin yhteistyökumppaneita tuliterällä Skoda Fabia R5 -kilpurillaan. Tällaisella kalustolla ajetaan mm. korkeimmalla kansallisella tasolla rallin SM-sarjassa.

Kangasniemi-rallissa on mukana myös nuorten luokka, joka ei ole aivan tavallinen kaikissa kansallisissa kilpailuissa. AL-Kangasniemi halusi kuitenkin antaa myös nuorille mahdollisuuden päästä mukaan kilpailemaan. Nuorten luokassa on mukana kolme kilpailijaparia, joista yksi kuljettaja on oman seuran kasvatti, tällä kaudella rallin Suomen juniorimestaruussarjan nuorten luokassa ajava Santtu Pylvänäinen.

Rallin kilpailukeskuksena toimii tuttuun tapaan Kansis-keskus Kankaistentiellä, jonka ympäristössä on myös huoltoalue. Kilpailun lähtö on Keskustiellä, josta ensimmäinen kilpailija starttaa reitille lauantaina 15. helmikuuta kello 12.01.

Kilpailijat saapuvat huoltoon noin kello 14 Kansis-keskukseen. Maaliin ensimmäinen kilpailija saapuu noin kello 17.40 Kansis-keskukselle. Nähtävää riittää siis koko päiväksi jo pelkästään Kangasniemen keskustan alueella, mutta ralli on parasta paikan päällä eli erikoiskokeiden varrella.

Kilpailun lähdössä Keskustiellä sekä maalialueella Kansis-keskuksella on kummassakin jaossa 100 kappaletta yllätysämpäreitä. Joka kuudennen ämpärin sisään on kätketty yllätys, joka pitää sisällään lahjakortin johonkin kangasniemeläiseen liikkeeseen.

Katsojien rallipaketteja myydään Shellillä, Teboililla ja Kansis-keskuksen kilpailukeskuksessa.

AL-Kangasniemen edustajat kilpailussa:

Luokka 1: Matti Friman, kartanlukijana Petri Seppänen (MikUA).

Luokka 4: Henri Laitinen, kartanlukijana Niko Pöyhönen.

Luokka 7: Mika Orbinski (KUA), kartanlukijana Harri Luhanko.

Luokka 8: Perttu Seppänen, kartanlukijana Arttu Seppänen. Kimmo Arkko, kartanlukijana Riikka Hokkanen. Jari Tanttu, kartanlukijana Jarno Reinikainen.

Luokka 11: Jukka-Pekka Tanttu, kartanlukijana Juha Kuparinen.

Luokka 12: Santtu Pylvänäinen, kartanlukijana Markus Oksanen (UuUA)

Luokka 16: Jukka Pylvänäinen, kartanlukijana Emma Pylvänäinen. Harri Reinikainen, kartanlukijana Jari Aho (ValUA). Mika Laitinen, kartanlukijana Tuukka Tiihonen.