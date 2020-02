Penkkarit tänään torstaina ja Vanhojen päivä perjantaina

0

Lukion abiturientit viettävät penkkareitaan tänään torstaina 13. päivä helmikuuta. Abien penkkaripäivän ohjelmassa on abigaala, kiertelyä yläkoululla, juhlaruokailu ja potkiaiset, sekä tietenkin penkkaripäivän ajelu.

Ajelulle abit starttaavat kello 12.10 ja suuntaavat ensin Kalliolan koululle, jonne he jalkautuvat noin kello 12.20. Beckerin koululla abien rekka on arviolta noin kello 12.40. Tämän lisäksi penkkarirekka kiertelee kirkonkylällä, jolloin abien penkkaripäivän ilonpitoa pääsee seuraamaan teiden varsilla. Penkkaripäivää viettää parisenkymmentä abia elokuvateemalla, joka näkyy päivän mittaan monin eri tavoin.

Penkkareiden jälkeen abit jäävät lukulomalle. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat maaliskuun 10. päivä äidinkielen lukutaidon kokeella.

Lukion vanhimmiksi siirtyvät 2. vuosikurssin opiskelijat viettävät Vanhojen päivää perjantaina 14. helmikuuta tanssien merkeissä. Vanhat tanssivat aamulla Kansis-keskuksessa alakoululaisille ja puolen päivän jälkeen on esitys yläkoululaisille ja lukiolaisille. Kiertelemään vanhat lähtevät siten, että noin kello 14 kaikki 16 paria tanssivat kunnantalolla. Tämän jälkeen tanssijat jakautuvat pienempiin ryhmiin, jotka käyvät tanssimassa noin kello 14.30 alkaen vanhainkodilla ja Kuuselassa sekä Osuuspankilla ja hyvinvointikeskuksella.

Illalla kello 18 on tanssiesitys Kansis-keskuksella ystäville, lähiomaisille, muulle yleisölle ja kuntalaisille. Illalla palvelee myös oppilaskunnan kahvio.