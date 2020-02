Postilaatikoita hajotettu taas – tämän vuoden puolella puolenkymmentä tapausta

0

Nuorisoporukka purkaa edelleen innokkaasti vihaansa postilaatikoihin. Viime viikolla torstain ja perjantain välisenä yönä joukkio iski kolmeen kohteeseen, joista yhdessä hajotettiin kymmenen postilaatikkoa.

–Tämän vuoden puolella tapauksia on ollut puolenkymmentä. Kohteina eivät ole sattumanvaraiset postilaatikot, vaan näyttää siltä, että kohteet on valittu laatikon omistajien ammattitaustan perusteella. Tuossakin kymmenen laatikon ryhmässä yksi laatikko kuului kohdehenkilölle, selvittää ylikonstaapeli Toni Reinikainen.

Selvitysten perusteella laatikkoiskut kohdistuvat koulun henkilökuntaan ja tekijöiden epäillään olevan yläkoulun nykyisiä tai entisiä oppilaita. Vihjeiden perusteilla poliisin tietoon on tullut muutamia epäiltyjä, joita on puhutettu, mutta toistaiseksi puhuttelut eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.

Postilaatikkojen rikkomisessa ei ole kyse mistään suuresta rikoksesta.

–Yksittäisen postilaatikon hinta on vain noin kymmenen euroa. Ilmiönä tämä kuitenkin kertoo tekijöiden henkisestä kehittymättömyydestä ja kotikasvatuksen tai valvonnan puutteesta.

–Olisi hyvä, jos vanhemmat voisivat pitää silmällä omia lapsiaan.Voihan olla että se oma lapsi on iskujen tekijöiden joukossa, sanoo Reinikainen.

–Käräjäoikeuteen ei näistä teoista mennä. Riittää kun otetaan yhteyttä ja sovitaan teot. Rikotut rakenteet korjaamallakin pääsee jo sovinnossa eteenpäin.

Postilaatikkoiskut käynnistyivät jo viime syksynä. Silloin laatikoiden kimppuun iskettiin räjähteiden voimin.