Lempeitä lauluja tänään Majakan valossa

0

Monien kangasniemeläisten kalenterissa on nyt kaksi merkintää: Majatalo- ja Majakka-illat, sillä näistä matalan kynnyksen tilaisuuksista on löytynyt heille sopiva tapa osallistua seurakunnan toimintaan. Vain nimien samankaltaisuus aiheuttaa pikkuisen päänvaivaa.

Tänään keskiviikkona 12. helmikuuta Kangasniemi-salissa soivat jälleen Majakka-illan lempeät laulut Niina-Maria Tiihosen luotsaaman bändin esittämänä.

– Olen rauhallinen persoona ja rakastan herkkiä balladeja. Nautin Majakka-illan levollisesta tunnelmasta, kertoo illassa esitettävät laulut valitseva Niina-Maria.

Laulujen välissä kuulemme Raamatun jakeita, joiden lukijat myös kertovat siitä, mitä nämä jakeet heille merkitsevät. Tällä kertaa valitsemiaan tekstejä ovat lukemassa -ansaittuja eläkepäiviään viettävä- kätilö-terveydenhoitaja ja luottamushenkilö Sirkka Seppälä, kirjastonhoitaja Sari Tulla ja seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jani Myllylä.

– Majakka-illassa musiikin ja Raamatun tekstien vuoropuhelu on aina erilainen. Tuttukin raamatunkohta aukenee kuulijalle uudella tavalla, kun joku toinen kertoo siitä jotakin, kuvailee Niina-Maria.

Myös Kangasniemen Musiikinystävien puheenjohtaja, musiikkipedagogi Sampo Harrio on mukana. Sampo valitsi tähän pyydettyyn tehtävään vähän erilaisen lähestymistavan. Minkälaisen? Se jätämmekin paikan päällä nähtäväksi.

Kangasniemen seurakunnan järjestämän Majakka-illan juontajana toimii Tuula-pappi. Illan aikana ja ohjelman jälkeen on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Noin tunnin pituinen ohjelma sopii kaikenikäisille, ja tuon ajan perheen pienimmätkin jaksavat hyvin olla mukana. Illan päätteeksi kunnantalon aulaan voi vielä jäädä hetkiseksi seurustelemaan riisipiirakkatarjoilun äärelle.

Majakka-ilta keskiviikkona 12.2. klo 18 alkaen Kangasniemi-salissa.