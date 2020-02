Tänään 112-päivänä opetellaan elvyttämään ja käyttämään sydäniskuria

0

Tänään tiistaina 11.2. vietetään kansallista 112-päivää, jolloin Kangasniemen Kunnantalon aulassa on mahdollisuus harjoitella elvytystä ja sydäniskurin käyttöä, tutustua defi.fi -rekisteriin, älypuhelimen 112-sovellukseen sekä testauttaa sydämensä rytmi eteisvärinän seulontaan kehitetyllä laitteella. Tapahtumassa mukana myös pelastuslaitos.

Omia elvytystaitoja on tärkeää pitää yllä kertaamalla.

– Elottoman ihmisen elvyttäminen on jokaisen kansalaistaito. Paineluelvytyksellä tai sydäniskurilla ei voi tehdä mitään haittaa elvytettävälle. Sydäniskurit ovat nykyään neuvovia laitteita eivätkä anna sähköiskua, ellei sydämen rytmi ole sähköllä käännettävissä. Jokainen viiveminuutti sydämen pysähtyessä, ennen hoidon alkua, heikentää kymmenen prosenttia eloonjäämistodennäköisyyttä, kertoo projektipäällikkö Irma Ahokas-Kukkonen NaApurit -hankkeesta.

Hätätilanteessa tulee muistaa Euroopan yleinen hätänumero 112 ja sen oikea käyttö. Puhelimen 112-sovellusten keskeisin hyöty on Hätäkeskukseen välittyvä soittajan tarkka sijaintieto avun saannin nopeuttajana.

– Tulevaisuudessa sovelluksesta tulee löytymään myös lähimmän sydäniskurin sijaintitiedot ja reittiohje sijaintipaikalle, Ahokas-Kukkonen kertoo.

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. 112-päivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – pieniin arjen tekoihin ja valintoihin, joilla jokainen meistä voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta.

Tapahtuman järjestävät Kangasniemen Sydänyhdistys ry, Keski-Suomen Sydänpiiri ry, NaApurit-Nopean Avun Apurit -hanke ja Etelä-Savon Pelastuslaitos.