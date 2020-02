Kangasniemen ensimmäinen kaninäyttely on tänään Työväentalolla

0

Tänään lauantaina työväentalo täyttyy pitkäkorvista, kun Kangasniemellä pidetään paikkakunnan ensimmäinen kaninäyttely.

Kyseessä on kääpiökanien ja pienten- sekä poikkeavaturkkisten kanirotujen erikoisnäyttely. Kaninäyttelyssä tuomarit arvostelevat kanit roduittain, kuten koiranäyttelyissä. Kaneille jaetaan pisteitä ja näyttelyn parhaat valitaan päivän päätteeksi. Näyttelyssä kaneja arvioi kaksi ulkomuototuomaria Dita Hiillos ja Susanna Tuominen.

Kangasniemen kaninäyttelyssä on neljä luokkaa, joita ovat aikuiset kanit ja nuoret kanit sekä jälkeläisarvostelu, jossa arvostellaan yhdessä emä ja poikaset sekä poikueryhmien luokka, jossa saman poikueen poikaset arvostellaan ryhmänä. Näyttelyssä on mukana siis vain ulkomuotoluokkia ja esimerkiksi lemmikkikanien luokkaa ei tässä näyttelyssä ole.

Kaninäyttelyn järjestää Suomen Kaniyhdistys. Näyttelyn puuhanaisena ja päävastuun kantajana on paikkakuntalainen kaniharrastaja Anu Könönen. Hän harrastaa kääpiöluppakorvien kasvattamista ja käy kaniensa kanssa näyttelyissä eri puolilla Suomea.

– Näin saan näyttelyn lähelle ja voin tuoda kaniharrastusta tutuksi, Suomen kaniyhdistyksen hallitukseenkin valittu Könönen kertoo.

Näyttelyyn on ilmoitettu noin sata kania, sekä yksi poikueryhmä, kahdeksasta eri rodusta.

– Yleisö on tervetullut seuraamaan näyttelyä ja tutustumaan harrastukseen, Könönen toivottaa.

Yleisöllä on näyttelyyn vapaa pääsy ja paikalla on myös puffetti ja arpajaiset.

Kaninäyttely la 8.2. klo 10 alkaen Kangasniemen työväentalolla. Vapaa pääsy.