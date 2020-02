Kolumni: Suurin höpöttäjä

0

Televisiossa näyttivät viime vuoden lopulla suurinta pudottajaa. Muiden muassa entinen nuorisoidoli Nipa Neumann ja entinen jääkiekkoilija Tami Tamminen kisasivat siitä kuka saa painonsa tippumaan ja kuntonsa kohenemaan. Se selvisi heti, että Tamin ego on sen verran raskasta sorttia, että se ei sovi muiden kanssa samalle vaa´alle. Mutta muuten kisa oli tiukka.

Vaikka katsoin ohjelmaa vain pari jaksoa, nousi otsalle hiki ihan pelkästä myötätunnosta. Laihduttaminen ja kunnon kohentaminen näytti äärimmäisen kovalta urakalta.

Juuri tuohon saumaan Kankkusen Janne keksi laittaa viestiä. Kysyi, josko pistettäisiin pystyy Kangasniemen suurin pudottaja. Ei välttämättä kisattaisi hampaat irvessä tuloksista, mutta koottaisiin porukka, joka pyrkisi pudottamaan painoa ja kohentamaan kuntoa. Hankittaisiin ohjaaja. Käytäisiin kuntosalilla ja lenkillä. Viilattaisiin ruokavaliota niin, että päivittäisistä pitsoista voisi toisen korvata salaatilla.

Sitä en oikein ymmärrä, miksi hän viestinsä osoitti juuri minulle? Enhän ole lainkaan ylipainoinen. Olen vain painooni nähden hiukan vertikaalirajoitteinen. Olisin ihannepainossa, jos pituutta olisi sellaiset 220 senttiä.

Jannen viesti kuitenkin osui ja upposi. Joskus nuorempana olen urheillut paljonkin, mutta myöntää täytyy, että nykyisille vuosikymmenille urheilullisuudesta ei ole seurannut mukana mitään. Tai on jotain. Muistot. Ja puheet. Puheet ehkä ovat jopa paisuneet sen myötä kun entinen hyvä kunto on etääntynyt. Ehkä omimmillani olisin nyt, jos kisan nimi olisi suurin höpöttäjä.

Tavoitteena on kuitenkin nyt siirtyä höpötyksistä tekoihin ja perustaa muutaman hengen porukka, joka sitoutuisi kevään aikana kuntoprojektiin. Hyvä olisi, jos löytyisi vaikkapa viiden hengen joukko, joka ottaisi haasteen vastaan ja olisi samalla valmis kuntoprojektin julkiseen seurantaan lehden sivuilla.

Jos tunnet kutsumusta lähteä mukaan porukkaan, soita tai lähetä sähköpostia. Tai nykäise kylillä hihasta.

Tuota julkisuutta ei kannata pelätä. Jos ujostuttaa, voit olla lehtikuvissa silmät kiinni.

Kaikki ihmiset ovat kauniita ja sopivia omana itsenään. Aikomuksena ei ole siis päästä poseeraamaan somekuviin posket lommolla. Mutta terveys. Se on asia, jota on syytä vaalia. Terveyden nimissä kannattaa keventää ruokavaliota ja lisätä liikuntaa. Lääkärit sanovat, että jo muutama sentti pois vyötäröltä, vaikuttaa oleellisesti terveyteen. Ehkä heitä on syytä uskoa.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi

0440 350 504