KaPalle 1-6 -vierastappio Lapinlahdelta – Kapteeni Elmeri Linneran mukaan joukkueen huoltaja oli reissun ainoa onnistuja

0

Lapinlahden Luistin (LL-89) kukisti KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkueen viime lauantaina pelatussa II-divisioonan vierasottelussa ikävin lukemin 6-1 (3-0, 0-0, 3-1).

Ensimmäisen erän lapinlahtelaiset veivät luvuin 3-0.

– Meidän valmistautuminen oli huonoa, olimme todella unisia alussa. Ensimmäinen erä oli meiltä surkeaa tekemistä ja vastustaja hyödynsi tämän, harmittelee KaPan kapteeni Elmeri Linnera.

Toisessa erässä kamppailu oli tasaisempaa.

– Paransimme hyvin, mutta paria tolppalaukausta lähemmäksi kavennusta emme päässeet, Linnera kertoo.

Ottelun päätöserässä nähtiin KaPan ainoa maali, jonka onnistui tekemään Toni Paakkunainen. Syöttöpisteet saivat Eetu Linnera ja Tatu Kallio.

– Kolmannessa erässä meidän hermot eivät enää kestäneet ja pelaamisen sijaan fokus oli aivan muualla. Jotain ottelusta kertoo, että reissun ainoa onnistuja oli luottohuoltaja Antti Erjava, joka voitti suvereenisti bussimatkan tietovisan ja onnistui ratkomaan ristikonkin, Elmeri Linnera veistelee.

KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen, jolle kertyi ottelusta 34 torjuntaa. Lapinlahtelaisten maalia vartioineelle Jaani Schulmanille kirjattiin 41 torjuntaa.

Runkosarjan pelit alkavat käydä vähiin ja kapteeni Linneralla on huoli tulevasta.

– Meidän pitää saada harjoituksiin lisää intensiteettiä ja sitä kautta vietyä sitä myös peliin. Pelit kovenevat koko ajan ja meillä on kohta todella kiire olla valmiina kohti playoffeja.

KaPalla on jäljellä viisi runkosarjan ottelua. Tulevana viikonloppuna vuorossa on kaksi vieraspeliä, joissa vastassa ovat PEPO Lappeenrannassa ja Peurunka HT Laukaassa. Kotijäillä KaPa nähdään seuraavan kerran lauantaina 15. helmikuuta, jolloin vastustajaksi saapuu Peurunka HT.

II-divisioonan neloslohkon sarjataulukon kärjessä ovat Karjalan Kopla ja PEPO, joilla molemmilla on koossa 48 pistettä. Karjalan Kopla on pelannut 22 ottelua ja PEPO:lla on pelejä takanaan jo 26. Kolmantena on KaPa, joka on koonnut 23 ottelusta 41 pistettä. Vain kahden pisteen päässä KaPasta lohkon neljännellä sijalla on 24 ottelua pelannut LL-89, jatkossa siis jokainen ansaittu sarjapiste on erittäin tärkeä.