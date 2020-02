Kangasniemi-Ralli ajetaan 147 kilpailijaparin voimin – ralli on F-rallisarjan avauskisa

0

Pitkään nitkutellut talvi saapui kuin saapuikin myös Kangasniemelle ja lauantaina 15. helmikuuta koittaa hartaasti odotettu päivä, kun F-rallisarjan kausi 2020 starttaa XIX Kangasniemi-Rallilla.

Rallin järjestävässä AL-Kangasniemen organisaatiossa ehdittiin elää jännittäviä aikoja varsinkin vuoden alussa, kun leuto talvi hallitsi varsinkin eteläisemmässä Suomessa. Sittemmin pakkaset ovat alkaneet paukkua ja lunta sataa, joten Kangasniemi-Rallin järjestelyissä on edetty suunnitelmien

– Kyllähän siinä jouduttiin tarkkailemaan tilannetta ihan kisan siirtämisen tai peruuttamisen näkökulmastakin. Sitten talvi tuli kuin tulikin ja nyt näyttää hyvältä, mitään muutoksia ei tarvitse kilpailuun tehdä. Lunta on tullut mukavasti ja teiden pinnat ovat jäätyneet. Toki keliä pitää tarkkailla edelleen, mutta täysillä mennään eteenpäin, kilpailunjohtaja Tomi Siikanen kertoo tiedotteessa.

Siikanen toimii nyt kolmatta kertaa Kangasniemi-Rallin kilpailunjohtajana ja mukanakin on tullut oltua pari vuosikymmentä.

– Joskus parikymppisenä taisin aloittaa ja kymmenisen kertaa olen ollut mukana kaiken kaikkiaan. Alussa hoitelin ihan ruohonjuuritason hommia, kuten huoltoalueen järjestelyjä. Siitä sitten on kuljettu tie aina tähän kilpailunjohtajan tontille asti, Siikanen taustoittaa.

XIX Kangasniemi-Ralliin ilmoittautui määräaikaan mennessä 147 kilpailijaparia. Määrä vetää suupielet hymyyn myös Siikasella.

– Ainahan sitä kai toivoo mahdollisimman paljon osallistujia, mutta kyllä tähän määrään voi olla oikein tyytyväinen. Vähän olen jopa yllättynyt, että noinkin paljon on lähtijöitä, kun muistetaan, että kelit eivät näyttäneet kovin lupaavilta vain jonkin aikaa sitten. Hyvä ja tiukka kisa tulee varmasti.

Mukana ovat muun muassa Nuotti-luokan (aiemmin nimellä Nuotti 2WD) hallitseva mestari Marko Haapsaari, moninkertainen ralliautoilun suomenmestari Joonas Lindroos sekä kahden hopean jälkeen mestaruutta janoava Samuli Nevä.

Kisaan on ilmoittatunut 10 järjestävän seuran kuljettajaa ja kahdeksan AL-Kangasniemeä edustavaa kartanlukijaa.

Siikasen mukaan yleisölle on jälleen tarjolla erittäin hyvät mahdollisuudet seurata Kangasniemi-Rallia.

– Kyllä täytyy kehua taas, että meillä on tosi hyvin merkattuja katselupaikkoja reitillä ja pätkäthän ovat mitä hienoimpia. Katsomista riittää varmasti kaikille. Ei muuta kuin paljon makkaraa mukaan ja penkalle katsomaan, kilpailunjohtaja kannustaa.

Kangasniemi-Rallin kokonaispituus on 197 kilometriä sisältäen kuusi erikoiskoetta, joiden yhteispituus on noin 70 kilometriä. Rallin kilpailukeskus sijaitsee Kansis-keskuksessa Kankaistentiellä. Kilpailun lähtö tapahtuu lauantaina 15. helmikuuta kello 12.01 alkaen Keskustiellä Veikon Koneen edestä. Lähtöalueelle on yleisölle vapaa pääsy.