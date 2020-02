Puulan vedenpinta nousussa runsaista juoksutuksista huolimatta – virtavesissä hyydetulvariski

0

Järvien vedenpinnat ovat korkealla Etelä-Savossa, kertoo Ely-keskus tiedotteessa.

Leudon ja sateisen talven seurauksena Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan keskitason yläpuolelle. Osa järvistä on noussut jo selvästi tavanomaista korkeammalle ja jopa tyypillisien kevättulvakorkeuksien tasolle. Joillakin järvillä saavutetaan helmikuussa ajankohdan mittaushistorian korkein taso. Myös virtaamat ovat suuria ja paikoin jopa kaksinkertaisia ajankohdan tavanomaiseen virtaamaan nähden.

Hyydettä saattaa muodostua pakkasen kiristyessä. Tämän viikon pakkasjakso voi aiheuttaa hyyteen muodostumista jäättömissä uomissa. Suuri virtaama lisää hyydetulvariskiä. Hyyteestä voi aiheutua haittaa vesivoimalaitoksilla ja seurata paikallista vedenkorkeuden nousua. Hyydettä voi muodostua, kun virtaava vesi alijäähtyy eli jäähtyy jäätymispistettä kylmemmäksi. Alijäähtyneessä vedessä syntyvät toisiinsa tarttuvat jääkiteet muodostavat hyydettä.

Mäntyharjun reitillä vedenpinnat ovat tulvakorkeuksissa. Kyyveden vedenkorkeus on ollut voimakkaassa nousussa ja nousua on kertynyt marraskuulta lukien jo noin 60 senttimetriä. Vedenpinta on tällä hetkellä 40 senttimetriä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä. Nousu on nyt tasaantunut ja vedenpinnan ei ennakoida helmikuussa juurikaan enää nousevan.

Läsäkoskessa virtaa tällä hetkellä kuutiota sekunnissa virtaama, joka on noin kaksinkertainen tyypilliseen helmikuun virtaamaan verrattuna.

Säännöstellyn Puulan vedenpinta on runsaista juoksutuksista huolimatta 15 senttimetriä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä ja nousu jatkunee pitkälle kevääseen. Helmikuun pinnan nousuksi ennakoidaan 0–5 senttimetriä sääoloista riippuen. Kissakoskeen juoksutetaan tällä hetkellä 40 kuutiota sekunnissa virtaama, mikä on noin 5 kuutiota enemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

Pohjavesivarastot ovat täyttyneet hyvin. Pohjavesimuodostumien havaintoasemilla pohjavedenpinnat ovat olleet reilussa nousussa syksystä lähtien. Pohjaveden pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Osassa pohjavedenkorkeuden havaintoasemista pohjavedenpintojen ennakoidaan olevan vielä lopputalvenkin nousussa, vaikka yleensä pinnat laskevat tähän aikaan vuodesta.