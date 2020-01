Mikkelin keskussairaala on varautunut koronavirukseen

0

Mikkelin keskussairaalassa seurataan tiiviisti koronaviruksen leviämistä, kertoo Essote tiedotteessa. Koronavirusepäilyihin on sairaalassa varauduttu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti.

– Ohjeistuksen ja varautumissuunnitelman lisäksi mitään ylimääräistä valmiuden nostoa Mikkelissä ei ole toistaiseksi ollut tarpeen tehdä. Terveydenhuolto tuntee parisataa mikrobia, joista kukin kykenee aiheuttamaan vakavan hengitystieinfektion. Etelä-Savon maakunnan väestön kannalta keskeisin mikrobi on influenssavirus, jonka torjunta on vuosittaista, kertoo infektioylilääkäri Sakari Vuorinen Essotesta.

THL on antanut selkeät toimintaohjeet, joiden mukaan lääkintähenkilöstö tunnistaa koronavirus-infektiota mahdollisesti sairastavan henkilön. Myös potilaiden näytteenotosta ja hoitotoimenpiteistä on olemassa ohjeistus.

– Koronavirus on yksi mahdollinen torjuttava hengitystieinfektioiden aiheuttaja, influenssaan tarkoitetut torjuntatavat soveltuvat tähän hyvin. Mikäli henkilö epäilee koronavirus-tartuntaa, terveydenhuollon näkökulmasta on tärkeää tietää mihin tuo epäily perustuu: Missä ja millä tavoin altistus olisi tapahtunut? Päivystysapu sekä vastaanottava henkilökunta hyödyntävät kansallisia tapausten tunnistamiseksi annettuja kirjallisia ohjeita. Ohjeet ovat peruste infektionäytteiden ottamiselle, Vuorinen toteaa.

Vajaa vuosi sitten valmistuneen Perhetalon myötä Mikkelin keskussairaalassa on myös lisää uusia, ajanmukaisia eristyshuoneita sairastuneiden potilaiden hoitoon. Keskussairaalan infektioyksikkö tiedottaa tilanteesta, mikäli todetaan todennäköinen tai varmistettu koronavirusta sairastava potilastapaus.

– Influenssaepidemian torjumiseksi ja hoitamiseksi Essotella on kirjalliset pandemiasuunnitelmansa, minkä lisäksi meillä on valmiusvarastossa henkilösuojaimia, rokotustarpeita ja lääkkeitä. Perhetalon ja Kuumasairaalan valmistuessa saimme käyttöömme moderneja, ajanmukaisia infektiohuoneita, Vuorinen kertoo.

Aluehallintovirasto tiedottaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa koronavirustilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa. THL päivittää www-sivuilleen tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi.

Aluehallintovirasto kehottaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä seuraamaan THL:n infektiouutisia osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/infektio-ja-rokotusuutiset