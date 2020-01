KaPalle kotipeleistä kaksi sarjapistettä

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi viime viikonloppuna kaksi II-divisioonan kotiottelua Tehomet Areenalla. Lauantaina vastassa oli Warkis/PiPS, joka vei voiton luvuin 2-6 (0-1, 2-1, 0-4).

– Ottelun ensimmäinen erä oli tasaista, kamppailuvoittoista pelaamista, kuten koko peli, kommentoi KaPan valmentaja Juho Manninen avauserän tapahtumia.

Ensimmäisen erän ainoaksi jääneen maalin teki Warkis/PiPS. Toisen erän lopussa tilanne oli tasan 2-2.

– Toiseen erään paransimme ja olimme paikka paikoin todella hyviä. Peli olisi voinut maalipaikkojen ja ylivoimien myötä olla meille 4-1, mutta kun peli on peliä, niin tällä kertaa lukemat olivatkin 2-2, Manninen toteaa.

Toisessa erässä KaPan osumat kirjattiin Roni Kurviselle ja Lauri Pulliaiselle.

Kolmannen erän vei Warkis/PiPS.

– Kaksi isohkoa virhettä erän alkupuoliskolla käänsivät pelin tällä kertaa vastustajalle. Emme kyllä olleet tyytyväisiä lauantain suoritukseemme kokonaisuutena, Manninen harmittelee.

Sunnuntaina vastassa oli sarjan kärkipaikasta kamppaileva Karjalan Kopla, joka oli ehtinyt kukistaa KaPan kauden mittaan jo kolmesti. Tällä kertaa tiukan kamppailun voiton vei KaPa lukemin 2-1 JA (1-0, 0-0, 1-0). KaPan avausmaalin teki Ville Laakkonen ajassa 08:30. Juho Manninen toteaa ottelun ensimmäisen erän olleen suhteellisen tasaväkistä vääntämistä.

– Onnistuimme kuitenkin tekemään avausmaalin. Toisen erän pelaamisellamme ansaitsimme valtavan määrän ylivoimaa, jonka aikana olisi pitänyt pystyä tekemään kahdesta kolmeen maalia. Maalintekotehottomuutta lukuun ottamatta olimme kuitenkin toisessa erässä todella hyviä.

Kakkoserä jäi molempien joukkueiden osalta maalittomaksi ja seuraava osuma kirjattiin vasta ajassa 54:39, jolloin Karjalan Kopla tasoitti tilanteen lukemiin 1-1.

Varsinaisella peliajalla ei enää muita maaleja tehty ja ratkaisu siirtyi jatkoajalle. Voittomaalia ei tarvinnut kauan odottaa, sen teki KaPan Mikko Hyyryläinen ajassa 0:54. Hienot esityöt maaliin urakoi syöttöpisteen saanut Ville Närhi.

– Olen tyytyväinen myös meidän kolmannen erän pelaamiseen: jatkoimme aktiivista ja rohkeaa pelaamista sekä osallistumista, emmekä jääneet vain odottamaan pelin päättymistä. Yksi iso virhe maksoi tällä kertaa yhden pisteen, mutta ansaitusti saimme hienon jatkoaikavoiton, Manninen kiittelee.

Molempien joukkueiden maalivahdit olivat sunnuntain pelissä täystyöllistettyjä, kummallekin kirjattiin 46 torjuntaa. KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen ja Karjalan Koplan maalia vartioi Juho Ratilainen.

– Se oli tiukka ja vähämaalinen peli molempien huippumaalivahtien pelatessa huikeasti, Manninen kiteyttää.

KaPa on 22 pelatun runkosarjan ottelun jälkeen sarjataulukon kolmannella sijalla, pisteitä on koossa 41. Lohkon kärjessä on 24 ottelua pelannut PEPO 48 pisteellä ja toisena on 20 ottelua pelannut Karjalan Kopla, jolle on kertynyt 42 pistettä. KaPalla on jäljellä vielä kuusi runkosarjan kamppailua, joista yksi pelataan kotiyleisön edessä. Tulevana lauantaina KaPa suuntaa Lapinlahdelle, jossa vastassa on sarjanelonen LL-89.

KaPan pelaajien tehot:

KaPa-51 – Warkis/PiPS 25.1.

Roni Kurvinen 1+0

Lauri Pulliainen 1+0

Ville Laakkonen 0+1

Ville Närhi 0+1

Jussi Siitonen 0+1

KaPa-51 – Karjalan Kopla 26.1.

Ville Laakkonen 1+0

Mikko Hyyryläinen 1+0

Lauri Pulliainen 0+1

Jussi Siitonen 0+1

Ville Närhi 0+1