Selloduo Varonen & Perhekvartetti konsertoivat tänään sunnuntaina

0

Kangasniemi-salissa kuullaan tänään sunnuntaina 26. tammikuuta erityisen mielenkiintoista yhtyettä. Esiintymässä on Selloduo Anna-Maaria & Olli Varonen, joka juhlii kuluvana vuonna 20-vuotista toimintaansa.

Satojen kotimaisten konserttien lisäksi duo on konsertoinut Ruotsissa, Virossa, Unkarissa, Tsekissä, Espanjassa ja Senegalissa. Duolta on ilmestynyt neljä omaa CD-levyä. Lisäsi duo soittaa ”Yhteistä tietä”-levyllä, joka on yhteislevy gospelmuusikko Jaakko Löytyn kanssa.

20 vuodessa selloduo on kasvanut myös perhekvartetiksi. Anni-Elina (s.2006) soittaa oboeta ja Elli-Aliisa (s.2008) viulua. Molempien tyttöjen opinahjona on Itä-Helsingin Musiikkiopisto.

Myös kvartettina Varoset ovat esiintyneet kolmisen vuotta. Useiden kotimaisten esitysten lisäksi kvartetti on musisoinut 2018 Tukholmassa, jolloin Perhekvartetista tehtiin myös haastatteluohjelma Ruotsin Yleisradioon.

Kangasniemellä kuullaan monipuolinen ohjelma, joka tarjoaa tuttujen sävelien lisäksi myös uutta kuultavaa. Barokin mestareista edustettuina ovat Händel, Telemann ja Geminiani. Wieniläisklassisia säveliä kuullaan puolestaan Mozartilta ja Schubertilta.

Täysromantiikkaa edustaa Cesár Franck. Kansanmusiikillisia teoksia konsertissa tarjoillaan Espanjasta, Unkarista ja Suomesta.

Suomalaisia säveliä kuullaan myös Melartinilta ja Sibeliukselta. Ohjelmassa on myös Varosten omaa tuotantoa.

Varosten sellistipariskunta liittyy vahvasti myös Salon kansallisiin sellokilpailuihin.

Ensimmäinen kansallinen sellokilpailu kouluikäisille pidettiin lokakuussa 2019, jonka ideoinnissa ja toteutuksessa Varoset olivat vahvasti mukana.

Vuosina 2003-2007 Varoset, Kangasniemellä asuessaan, isännöivät Kansainvälistä Sellotapahtumaa keskisessä Suomessa.

Selloduo Varonen & Perhekvartetti konsertoivat su 26.1. klo 15.00 Kangasniemi-salissa.