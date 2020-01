0

SM-Vaakuna-ralli ajetaan Mikkelissä suunnitellusti, vaikka ilmojen haltija on ollut varsin oikullinen ja talvi on antanut odottaa itseään. Tämä on aiheuttanut huolta ja murhetta alkuvuoden rallien kisajärjestäjille.

– Vielä joulun jälkeen maisema Mikkelin seudulla oli perinteisen talvinen ja tienpohjat sopivassa jäässä, mutta parin viime viikon ”helleaalto” muutti tilanteen täysin. Koskaan aiemmin ei kisaorganisaatiossa olla seurattu sääennusteita niin tarkasti ja tiiviisti kuin viime aikoina, kertoo Vaakuna-Rallin kilpailunjohtaja ja Mikkelin UA:n puheenjohtaja Tomi Jääskeläinen, tiedotteessa.

Vaikka välillä näytti jo siltä, ettei eteläsavolaisilla ralliteillä nähdä kilpureita helmikuun alussa, eivät Vaakuna-Rallin järjestäjät luovuttaneet.

– Töitä on tehty koko ajan sillä mentaliteetilla, että kisa viedään läpi suunnitellusti. Viimeisin sääennuste näyttäisi suosivan kisaamme kuitenkin kaikesta huolimatta. Nyt voinkin siis ilolla kertoa, että SM Vaakuna-Ralli järjestetään suunnitellusti 7.-8. helmikuuta, Jääskeläinen toteaa.

– Se tuki ja kannustus, jota olemme saaneet paikallisilta, on ollut sydäntä lämmittävää. Reitin varrella kyläyhteisöt, tienhoitokunnat ja maanomistajat ovat olleet valmiita auttamaan kaikilla tavoin. Iso kiitos heille, Jääskeläinen viestittää.

SM Vaakuna-Ralli Mikkeli ajetaan 7.-8. helmikuuta. Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy maanantaina 27.1. klo 21.