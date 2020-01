KaPa kamppaili pisteistä Joensuussa – Kovatasoinen sarjaottelu päättyi Karjalan Koplan voittoon

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi viime lauantaina Joensuussa kovatasoisen II-divisioonan sarjaottelun Karjalan Koplaa vastaan. Tiukka ja niukkamaalinen kamppailu päättyi kotijoukkueen hyväksi lukemiin 2-1 (0-1, 1-0, 1-0).

Ottelun avausmaalin teki KaPan varakapteeni Jussi Siitonen ajassa 11:37. Ensimmäiselle erätauolle lähdettiin lukemista 0-1.

– Ottelun alku oli meiltä vahva ja hallitsimme ensimmäistä erää, Jussi Siitonen kertoo.

Toisen erän lopussa Karjalan Kopla tasoitti lukemat Sami Eklundin tekemällä ylivoimamaalilla. KaPan osalta rangaistukset nousivat ottelun kakkoserässä turhan suureen rooliin.

– Jäähyilimme liikaa. Saimme jäähyt kuitenkin tapettua hyvän alivoiman ja erittäin hyvän maalivahtipelin avulla, mutta ne verottivat energiapankkia niin, että kolmannessa erässä tankit alkoivat olla tyhjät. Vastustaja pääsi pelin päälle emmekä saaneet ottelun loppuun kunnon kiriä aikaiseksi, Siitonen kiteyttää toisen ja kolmannen erän tapahtumat.

Toisessa erässä KaPalle kirjattiin kuusi kahden minuutin rangaistusta. Viimeisessä erässä maalinteossa onnistui ainoastaan Karjalan Koplan Nemo Huhta, joka vei kiekon verkkoon ajassa 45:45.

KaPan maalissa hienon ottelun pelasi Pekka Lahikainen, jolle kirjattiin huimat 48 torjuntaa. Vastustajan maalivahti Joonas Kilpeläinen torjui kiekon 25 kertaa.

Viime viikonlopun pelien jälkeen II-divisioonan neloslohkon sarjataulukon ykkössijaa pitää hallussaan PEPO, joka on pelannut 21 runkosarjan ottelua ja kerännyt niistä 42 pistettä. Toisena on vasta 18 peliä pelannut Karjalan Kopla 41 pisteellä ja kolmantena sarjassa on 20 peliä pelannut KaPa-51 39 pisteellä. Neljäntenä olevaan LL:89:ään KaPalla on yhdeksän pisteen etumatka.

KaPalla on jäljellä kahdeksan runkosarjan ottelua, joista kolme pelataan kotiyleisön edessä. Tulevana viikonloppuna KaPalla on ohjelmassaan kaksi kotipeliä: lauantaina 25. tammikuuta kello 16 alkaen vastassa on Warkis/PiPs ja sunnuntaina 26. tammikuuta kello 15 alkaen on vuorossa revanssi Karjalan Koplaa vastaan.

KaPan pelaajien tehot:

Jussi Siitonen 1+0

Ville Laakkonen 0+1

Jaakko Pietarinen 0+1