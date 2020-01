Yhteisöllisyys korostuu tämän illan Majatalossa

0

Yhteisöllisyys on vuoden ensimmäisen Majatalo-illan teemana tänään keskiviikkona 22. tammikuuta.

– Majiksessa tavoitteemme on aina ollut yhteisöllisyyden kokemus. Toivomme, että siellä mukana oleville syntyy tunne siitä, että on hyväksytty ja kuuluu tähän joukkoon, kertovat juontajat Pirkka-pappi ja Päivi Kettunen.

Yhteisöllisyys on myös Majatalossa vierailevan konstaapeli Toni Reinikaisen sydäntä lähellä.

– Hakeuduin poliisiksi, jotta voisin palvella kotiseutuni turvallisuutta. Siihen ei kukaan pysty yksin, vaan tarvitsemme koko yhteisön apua, kertoo Toni.

Toinen Majatalossa tutuksi tuleva henkilö on Virve Ahtola. Saamme kuulla, minkälaisten vaiheiden kautta Virve päätyi Kangasniemelle kukkakauppiaaksi.

Yhdessä laulaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tästä esimerkkiä tulee näyttämään ViVe-lauluryhmä. Hieno Syvä Huokaus -bändi säestää illan muut laulut. Jaakko Pirttiaho opettaa rennolla tyylillään, mitä Raamatussa sanotaan ihmissuhteista. Nuori Taika Kuusjärvi on valinnut lausuttavakseen runon, joka sopii illan aiheeseen.

Varmoja yhteisöllisyyden merkkejä seurakunnan järjestämässä Majatalo-illassa ovat myös suuren vapaaehtoisten joukon osallistuminen illan kulkuun eri tehtävissä sekä seurustelun sakramentti: iloinen puheensorina ruisleipätarjoilun äärellä illan päätteeksi.

Majatalo-ilta ke 22.1. klo 18 alkaen kunnantalolla. Kiti Laitinen tulee ohjaamaan samanaikaisesti pidettävän Lasten Majatalon toimintaa.