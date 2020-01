Tukkirekka ja henkilöauto kolaroivat Vihaventiellä – tie on poikki liikenteeltä

0

Vihaventiellä on sattunut henkilöauton ja tukkirekan välinen liikenneonnettomuus tänään tiistaina 21. tammikuuta. Tukkirekka oli pysähtynyt tielle ottamaan ketjuja pois, kun tilannearvion mukaan henkilöauto ajoi rekan perään. Tiellä onnettomuuspaikalla on 80 km/h nopeusrajoitus. Henkilöautossa oli vain kuljettaja, joka pääsi omin avuin ulos ajoneuvosta. Hänet kuljetetaan sairaalaan tarkastettavaksi. Liikenne on onnettomuuspaikalla kokonaan poikki, kunnes onnettomuuspaikka saadaan raivattua.