Kolumni: Sisäinen henki luo elinvoiman

Kangasniemen ja koko Etelä-Savon väki vanhenee ja vähenee ja sekin vähä keskittyy taajamiin. Palvelut heikkenevät ja verotus kiristyy. Kurjaakin kurjemmalta näyttää kohtalomme täällä Savon mailla. Viimeinen sammuttaa valot, ehkä jo tuossa 30 vuoden kuluttua.

Tuollaiseen kurjisteluun ei kannata jumiutua. Väki vähenee, tällä hetkellä juu, mutta siunustelun sijaan kannattaisi kiinnittää huomio niihin vahvuuksiin, joilla se saadaan uudestaan nousuun. Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen kirjoitti omaa väitöskirjaansa lainaten erittäin osuvasti Mikkelin Kaupunkilehdessä (9.1.). Hänen mukaansa menestyksen ratkaisee paikan henki: ”Paikan henki on keskeinen menestystekijä. Hyvää ulkoista mainetta ei saa ilman hyvää sisäistä mainetta. Ellei kunta usko itseensä, tuskin ulkopuolinenkaan. Olennaista on nähdä kunta yhteisönä eikä vain organisaationa.”

Siinä ollaan justiinsa ytimessä. Kangasniemelläkin on jouduttu tekemään nyt syksyllä ikäviä säästöpäätöksiä. Virka- ja luottamusmiesten syytä koko homma, ihan kertakaikkiaan. Ottamatta kantaa siihen, onko ne valmisteltu riittävän hyvin tai viestitty viisaasti, lausun yleisellä tasolla, että ”kunta” ei ole mikään kasvoton organisaatio, vaan se on ihmisiä, jotka me itse olemme sinne vaaleilla valinneet. Se vaaleilla valittu väki on valinnut virkamiehet. ”Kunta” olemme me kaikki, koska me olemme se porukka, joka luo Kangasniemen hengen. Yleisellä tasolla tehdyistä päätöksistä voi keskustelevassa yhteisössä aina esittää eriäviäkin mielipiteitä, mutta väitän, että kaikkein parhaiten me jokainen edistämme rakkaan kotikuntamme hyvinvointia ja elinvoimaa uskomalla itse Kangasniemeen. Keskittymällä siihen, mikä täällä on hyvää.

Hyväähän täällä riittää. Koko Etelä-Savossa riittää, kun työni puolesta katson nykyisin elinvoimaa koko seudun kannalta. Muuttoliike on jonkin aikaa valunut etelään, mutta se on käännettävissä! Tavallinen ihminen asuu täällä samalla rahalla paljon väljemmin ja lähempänä luontoa. Myös taajamissa. Palkkataso on alhaisempi, mutta niin on elinkustannuksetkin. Lasten harrastuksiin on lyhyempi matka, töihin on lyhyt matka – jopa lähikaupunkeihin, kun ottaa vertailukohdaksi ajallisesti matkan Vuosaaresta Leppävaaraan. Arjessa säästyy aikaa. Kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on runsasta, harrastusmahdollisuuksia hengästyttävän paljon. Elämisen rytmi on leppoisampi, naapurista välitetään. Tähän listaan varmaan monella tulee heti liuta negatiivisia vasta-argumentteja mieleen, mutta torppaan ne saman tien: mitä hyötyä niihin keskittymisestä on?

Olen ihan varma, että muuttoliike kääntyy vielä, koska pehmeämmät arvot ovat nousussa. Kaikki eivät mahdu asumaan sinne etelään, eikä siihen ole pian kaikilla varaakaan. Työelämä muuttuu koko ajan mahdollistaen yhä useammin työn tekemisen mistä vain. Tehdastyöpaikkoja ei tarvita kaikille. Elinvoima ja hyvinvointi lähtee itsestä. Kangasniemen hyvinvointi lähtee kuntalaisista. Me olemme kylän paras markkinointiväki ja Kangasniemen henki. Ei ne siellä kunnantuvalla yksinään tätä kuntaa nosta kasvu-uralle vaan joukkuetta olemme me kaikki. Just sinäkin. Käsi ylös, ketkä kaikki lähtee mukaan talkoisiin kehumaan Kangasniemeä häpeilemättä kaikille vastaantulijoille?