KaPa nousi sarjakakkoseksi

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkueella oli viime viikonloppuna II-divisioonan neloslohkon runkosarjan ohjelmassa vieras- ja kotiottelu.

Lauantaina pelatussa vierasottelussa vastassa oli Suolahden Urho, joka oli vienyt edellisen viikonlopun kohtaamisessa voiton.

– Lähdimme hakemaan revanssia, koska edellisestä pelistä oli aika paljon hampaankolossa, KaPan valmentaja Juho Manninen kertoo.

Ottelun avauserän vei Urho luvuin 1-0. Toisessa erässä KaPa pääsi 1-3 -johtoon.

– En tiedä, menikö keskittyminen ja lataus jopa hieman yli ensimmäisessä erässä, kun emme oikein saaneet vielä koneita käyntiin. Toisessa erässä saimme jalat liikkeelle ja pelasimme todella mallikkaan ja jämäkän vieraserän, Manninen kertoo.

Toisen erän maalit tekivät Ville Närhi, Toni Paakkunainen ja Ville Siitonen.

Kolmas erä jäi KaPan osalta maalittomaksi. Sen sijaan Urho onnistui nousemaan viidellä osumallaan loppulukemiin 6-3 (1-0, 0-3, 5-0). Urhon maaleista kolme syntyi viimeisen peliminuutin aikana: ensimmäinen ylivoimatilanteessa ja kaksi jälkimmäistä KaPan tyhjään maaliin.

– Kolmas erä oli klassinen pallopelierä, jossa toinen yrittää hieman jopa riskillä ja fuskaamalla tulla takaa ja toinen yrittää suojella johtoaan. Vastustaja pelasi taas hyvin saaden meidät ahtaalle niin pelillisesti kuin henkisestikin ja rutisti tasoihin ja ylivoimalla lopussa vielä ohi, Manninen kommentoi.

Manninen kertoo ottelun ratkenneen jälleen pieniin asioihin.

– Mutta jostainhan ne asiat aina johtuvat ja minä otan valmentajana ison osan kolmannen erän sulamisesta piikkiini. Pitäisi pystyä valmentamaan sitä henkistä puolta paremmin noissa tiukoissa paikoissa.

Sunnuntaina Lapinlahden Luistinta (LL-89) vastaan pelattuun kotiotteluun KaPa lähti voitontahtoa uhkuen. Tällä kertaa voitto irtosi suurinumeroisesti, LL-89 kukistui luvuin 9-2 (2-0, 4-0, 3-2).

– Tähän peliin tultaessa ryhmästä huomasi heti palaverista lähtien, että tänään ei varmaan tarvitse hirveästi pelin aikana aitossa valmentaa. Paikalla oli nälkäisen ja valmiin oloinen joukkue, Manninen kertoo.

Avauserässä KaPalle kirjattiin kaksi maalia, jotka molemmat syntyivät Jussi Siitosen toimesta.

– Ensimmäinen erä ei ehkä ollut vielä ihan parasta peliä meiltä, mutta tuloksellisesti hyvä lähtö peliin, Manninen toteaa.

Toisessa erässä KaPa lisäsi johtoaan neljällä maalilla. Maalintekijöiksi kirjattiin Toni Paakkunainen, Ville Närhi, Ville Laakkonen ja Kasper Laakso.

– Toisen erän hienot yksilösuoritukset ehkä kuvastivat sitä itseluottamusta ja rohkeutta, jolla koko peli pelattiin, vaikka parissa edellisessä pelissä oli ollut hieman hankalaa. Toisessa erässä olimme aivan ylivoimaisia ja kaveri tippui kyydistä, Manninen kertoo.

Kolmannessa erässä KaPa teki vielä kolme maalia ja vastustaja onnistui maalinteossa kahdesti. KaPan maalit syntyivät Ville Laakkosen, Elmeri Linneran ja Jerry Kenakkalan toimesta.

Valmentaja iloitsee siitä, että joukkue hoiti myös päätöserän kunnialla ja jämäkästi, vaikka peli olikin jo ratkennut.

– Pelit kovenevat, erot kaventuvat ja sarja tasoittuu koko ajan, mitä pitemmälle kevätpuolta mennään. Siksi jokainen voitto vaatii onnistuneen 60 minuuttia ja tämä oli hyvä esitys meiltä.

Molemmissa otteluissa KaPan maalissa pelasi Aleksi Liikanen. Lauantain ottelussa Liikaselle kirjattiin 47 torjuntaa ja Urhon maalivahti Henri Tikkaselle 37 torjuntaa. Sunnuntaina Liikanen torjui kiekon 36 kertaa ja LL-89:n Miska Ruotsalainen 31 kertaa.

39 pistettä kerännyt KaPa on sarjataulukon toisella sijalla 19 runkosarjan ottelun jälkeen. Lohkon kärjessä on 20 ottelua pelannut PEPO, jolla on koossa 42 pistettä. Tulevana lauantaina 18. tammikuuta KaPalla on vuorossa Joensuussa sarjan kolmannella sijalla olevaa Karjalan Koplaa vastaan pelattava vierasottelu. Seuraavana viikonloppuna KaPan kannustajia hemmotellaan kahdella kotiottelulla: lauantaina vastassa on Warkis/PiPS ja sunnuntaina Karjalan Kopla saapuu vuorostaan KaPan vieraaksi.