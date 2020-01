Pieksämäen teatterin Kvartetti vierailee Kangasniemellä tänään

0

”Voimakas, ajankohtainen, liikuttava ja samalla kipeän hauska. Psyyke ei vanhene kehon tahdissa, vaistot ja vietit eivät meitä jätä, vaikka aistit heikkenevätkin.”

Pieksämäen teatteri esittää suosikkikomedian Kvartetti. Näytelmässä menneitä aikoja muistellaan sokeripala suussa ja puhutaan avoimesti monista asioista, kuten seksistä.

Minkälaista mahtaa olla vanhainkodissa, jonne on asettunut maailman oopperalavoilla loistaneita tähtiä? Törmäilevätkö suuret egot, vai löytävätkö entiset kollegat yhteisen sävelen taiteilijauran ollessa ohi?

Pieksämäen teatteri on tarttunut ennakkoluulottomasti Ronald Harwoodin käsikirjoitukseen perustuvaan menestyskomediaan Kvartetti.

Se on Suomen kaikkien aikojen suosituin näytelmä, jota on esitetty muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa kolmen vuoden ajan täysille katsomoille.

Näytelmän pääteema on luopuminen.

– Kun ikää tulee, tulee kroppaan kaikenlaista remppaa, muisti pätkii ja on luovuttava monista ennen niin tärkeistä asioista. Tummasta pohjasävystä huolimatta näytelmä on lämminhenkinen komedia, jossa menneitä aikoja muistellaan sokeripala suussa, analysoi yksi näyttelijöistä Annikki Saha.

Saha näyttelee hersyvän hyväntuulisen Cecily Robinsonin roolin.

Näytelmän henkilöitä yhdistää se, että kaikki neljä ovat loistaneet Giuseppe Verdin oopperan Rigoletto tähtinä.

– Jokaisella heistä on takana pitkä elämä, sen tähtihetket ja myös notkahdukset. Niitä muistellaan yhdessä, puhutaan monenlaisista asioista, seksistäkin, kertoo Pekka Seppä.

Rohkeapuheisen Wilfred Bondin roolissa nähtävä Seppä ei suosittele näytelmää alle 10-vuotiaille.

– Muutama kirosana saattaa suustani livahtaa ja uskallanpa jopa nipistää Jean Hortonia kerran pyllystä.

Nuorekkuutensa hyvin säilyttäneen sopraano Hortonin roolissa nähdään Sanna Tarulahti.

Aristokraattisen Reginald Bagetin roolin näyttelee Esko Kuisma.

Näytelmän ohjauksesta vastaa Pieksämäen teatterin luotto-ohjaaja Tuomo Salmela.

Pieksämäen Teatteri on kutsuttu perinteiseen tapaan myös Floridaan, Lake Worthin Kerhotalolle.

– Olemme 10 vuoden aikana vieneet useammankin, viimeksi Hyvää iltaa — nimeni on Olavi Virta -näytelmän Floridaan, jossa asuu vahva suomalaisyhteisö, kertoo Seppä.

Pieksämäen Teatterin Kvartetti -näytelmä esitetään tänään sunnuntaina 12. tammikuuta klo 13 Kangasniemi-salissa.