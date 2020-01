Pääkirjoitus: Oivallinen mahdollisuus

0

Rallin SM-sarjassa nähdään tänä vuonna vahvasti kangasniemeläistä väriä. Joni Oksanen on mukana SM3-luokkasa yhdessä kartanlukijansa Tatu Hämäläisen kanssa. Ajopelinä kaksikolla on M-Sportin Ford Fiesta R2T.

Vaikka Oksasella ja Hämäläisellä on ikää vielä vähän, on heille kertynyt moottoriurheilusta jo paljon kokemusta. 18-vuotiaalla Oksasella on kilpailukokemusta kartingista, rallisprintistä ja ralleista. 25-vuotias Hämäläinen aloitti kartturin hommat Ville-Markus Marttisen kanssa ja on sittemmin kiertänyt ralleja Suomessa ja maailmalla useammankin kuskin kanssa.

Oksasen ja Hämäläisen taival SM-sarjassa käynnistyy ensi viikolla Arctic Lapland Rallyssa, tutummin Tunturirallissa. Paineita nuoret miehet eivät kisasta ota. Tavoitteena on tehdä tasainen, hyvä suoritus ja tuoda auto ehjänä maaliin. Sama tavoite koskee koko kautta: nyt haetaan kokemusta ja tasaisen varmaa suoritusta. Jos tavoitteet toteutuvat, voi kangasniemeläinen autokunta olla tiukassa SM-sarjassa hyvällä sijoituksella.

On erinomainen asia, että nuori rallilupaus on saanut vierelleen kokeneen kartturin ja taustalleen vankan tiimin. Jonin isä Jarno Oksanen on vahvasti mukana poikansa tukena. Taustajoukoissa ovat myös Ketomaa Racingin Jari Ketomaa ja moottorin huolloista vastannut Arto Manninen.

Joni Oksanen ja Tatu Hämäläinen ovat nyt saaneet oivallisen mahdollisuuden. Alla on hyvä auto ja taustalla vahva tiimi. Nyt jatko on nuorten miesten omissa käsissä. Jos kaikki palapelin palaset loksahtelevat kohdalleen, voidaan kangasniemeläinen parivaljakko nähdä jatkossa mukana myös MM-ralleissa.