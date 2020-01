Suomen mestaruuksista taistellaan Kangasniemellä helmikuussa

0

Kangasniemen Kalske järjestää urheilukeskuksessa hiihtosuunnistuksen sprintin ja sprinttiviestin SM-kilpailut 22.-23. helmikuuta.

Henkilökohtainen sprinttikilpailu hiihdetään ja suunnistetaan lauantaina ja parisprinttiviesti sunnuntaina. Molemmissa kilpailumuodoissa on runsaasti sarjoja eri ikäisille. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.

Kisoihin on odotettavissa lauantaille noin 600 suksitaituria ja sunnuntaille hieman vähemmän.

Kisojen suojelijana toimii useita MM-mitaleja hiihtosuunnistajana napsinut ja hiihdossa Kalskettakin edustanut tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Kalske toivottaa kaikki tervetulleiksi seuraamaan nopeatempoisia kisoja. Pääsylippuja seura ei yleisöltä peri, mutta parkkipaikkojen maksullisuuden ja riittävyyden takia auto kannattaa jättää kirkonkylän keskustaan.

Turvallisuuden vuoksi Teollisuustie on suljettuna kilpailujen aikana osuudelta Pajatie – Ketotie, kuten myös pururata ja frisbeegolfrata. Sulkuaika on lauantaina kello 8-17 ja sunnuntaina kello 8-15.

Tarkempaa tietoa tapahtumasta löytyy kisasivuilta, jonne pääsee parhaiten Kalskeen sivujen eli kalske.fi kautta.