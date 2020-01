Pääkirjoitus: Järkevää yhteistyötä

0

Seurakunnan toimintaa ovat jo pitkään hankaloittaneet seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat. Vuonna 1969 rakennettua kiinteistöä on remontoitu jo useaan otteeseen. 2000-luvun taitteessa rakennuksessa toteutettiin mittava peruskorjaus ja laajennus. Remonteista huolimatta ongelmat sisäilman kanssa ovat jatkuneet ja pahentuneet.

Selvää on, että kosteusvaurioista ja sisäilmaongelmista kärsivissä tiloissa ei voi järjestää tilaisuuksia. Seurakunnan perustoimintaan istuu huonosti ajatus, että osa seurakuntalaisista joutuu tiloista johtuen jäämään pois yhteisistä kokoontumisista. Yhtä selvää on, että seurakunnan työntekijöitä ei voi jatkuvasti altistaa huonolle sisäilmalle.

Seurakuntakeskuksen remontista on olemassa suunnitelmat. 3,5 miljoonan kirkkoremonttia parhaillaan toteuttavalla seurakunnalla ei kuitenkaan ole realistisia mahdollisuuksia investoida lähivuosina seurakuntakeskuksen mittavaan korjausurakkaan eikä uuden seurakuntakeskuksen rakentamiseen. Ongelmalliselta kuulostaa myös ajatus, että käyttöön jätettäisiin ne seurakuntakeskuksen tilat, joissa vielä ei ole havaittu vakavia ongelmia.

Pelastajaksi tukalaan tilanteeseen on tulossa kunta. Seurakunnalle on nyt tarjolla vuokrattavaksi kunnantalon kakkoskerroksesta ns. sivistyssiipi. 400 neliön tiloista seurakunta joutuisi maksamaan kunnalle 4000 euroa kuussa.

Seurakunnan ja kunnan mahdollinen yhteistyö tilakysymyksessä näyttäytyy järkevänä ratkaisuna, joka varmasti hyödyttää kumpaakin osapuolta. Vakavien talousongelmien kanssa painiskeleva kunta saisi tarpeellisia vuokratuloja. Seurakunta puolestaan saisi nopeasti käyttöönsä toimivat ja terveet toimistotilat.