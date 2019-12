Runo: Betlehemin yö

0

Keskellä pimeän synkän yön,

tähtöset syttyvät taivaan.

On ihmiset päättäneet maisen työn,

on hiljaista yössä aivan.

Vain paimenet valvovat kedolla

ja kaitsevat lampaitansa.

On heidän tehtävä vaikea,

ei heitä arvosta kansa.

Kaksi ihmistä valvoo tallissa,

on lapsi syntynyt juuri.

On pyhyys alhaisuudessa,

siellä taivaanvalo on suuri.

Tuo enkeli viestin paimenille,

se yllättää paimenet siellä.

On taivas heitä niin lähellä,

vaikka yksin ovatkin vielä.

Jo laulaa kuoro enkelten,

Jumalalle kunnia raikuu.

Sen paimenet kuulee ihmetellen,

kun yössä laulu kaikuu.

He lähtevät talliin kiiruhtaen,

lapsonen nukkuu siellä.

On eläinten ruuhi vuoteenaan,

ensihetket maisella tiellä.

On valkeus yllä Betlehemin

ja Rakkaus suurenmoinen.

Siitä ihmeestä maailma iloitsee,

ei sellaista antaa voi toinen.