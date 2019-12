KaPa voiton kautta joulutauolle – Peurunka HT kukistui syyskauden viimeisessä ottelussa

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kohtasi viime perjantaina syyskauden viimeisessä ottelussaan Peurunka HT:n. Laukaassa pelattu niukkamaalinen vieraspeli päättyi KaPan voittoon lukemin 1-2 ( 0-0, 0-1, 1-1).

Ottelun avausmaali nähtiin vasta toisen erän puolivälissä, kun Jerry Kenakkala vei KaPan 0-1 -johtoasemiin. Kolmannen erän alussa Teemu Huoponen lisäsi vierasjoukkueen etumatkaa omalla osumallaan. Lopulliset lukemat sinetöityivät, kun Peurunka HT:n Olli-Pekka Erola onnistui maalinteossa kahdeksan minuuttia ennen loppusummerin soimista.

– Tämän vähämaalisen matsin molemmat joukkueet onnistuivat pelaamaan tiivistä puolustuspeliä ja laadukasta alivoimaa, kommentoi KaPan varakapteeni Ville Siitonen.

KaPan voitto oli useiden tekijöiden summa.

– Ero meidän hyväksi syntyi jo ottelupalaverissa peräänkuulutetun tylyn ja karhean kaksinkamppailupelaamisen kautta. Lisäksi tehokas viimeistely vähistä huippumaalipaikoista ja erinomainen maalivahtipeli sinetöivät vierasvoiton, Siitonen kertoo.

KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen, jolle kertyi 45 torjuntaa. Illan taikuriksi valitun Lahikaisen torjuntaprosentti oli komeasti 97,83.

KaPa pelasi syyskaudella 15 II-divisioonan neloslohkon sarjaottelua. Peurungan vierasottelusta napattu taisteluvoitto oli KaPalle kauden kymmenes.

– Tällaisen jämäkän esityksen myötä voimme hyvillä mielin jäädä joulun pyhiksi juonimaan kevätkauden kuvioita, Ville Siitonen toteaa tyytyväisenä.

Syyskauden jälkeen KaPa on sarjataulukon kolmantena, pisteitä on koossa 33. Sarjan kärjessä on 17 ottelua pelannut PEPO 36 pisteellä ja toisena KaPan lailla 15 ottelua pelannut Karjalan Kopla, jolle pisteitä on kertynyt 35. Kolmen kärki erottuu jo selvästi, sillä neljännellä sijalla olevalle LL-89:lle on kertynyt vain 21 pistettä.

KaPan kevätkausi käynnistyy Tehomet Areenalla lauantaina 4. tammikuuta. SuKiKaa vastaan pelattavalla kotiottelulla. Seuraavana päivänä joukkue suuntaa Suolahteen, jossa se kamppailee tärkeistä sarjapisteistä Urhon kanssa.

Pelaajien tehot:

Jerry Kenakkala 1+1

Ville Närhi 0+2

Teemu Huoponen 1+0

Jaakko Pietarinen 0+1