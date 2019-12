Lumimyräkkä katkoi sähköjä

0

Keskiviikon aikana Suomen yli pyyhältänyt lumimyräkkä aiheutti lukuisia sähkökatkoksia ja sähköt katkesivat illan mittaan myös tuhansissa kangasniemeläiskodeissa.

Sähkönjakeluyhtiö Järvi-Suomen Energian vikojen korjaustyöt jatkuvat ja yhtiö saanut tänään lisää henkilöstöä vikojen korjauksiin jakelualueensa ulkopuolelta.

-Vikapaikkojen kartoittamisen avuksi saadaan kaksi helikopteria, sekä linjalle kaareutuvien puiden poistoon yksi raivauskopteri. Maastossa vikoja korjaamassa on noin 100 asentajaa, kertoo Järvi-Suomen Energia tiedotteessaan.

Järvi-Suomen Energian häiriökartalla on ollut ongelmia vikatietojen välityksessä, joka on johtanut virheellisten keskeytysviestien lähetyksiin yhtiön asiakkaille. Yhtiö kehottaakin niitä asiakkaitaan, jotka ovat saaneet viestin keskeytyksen päättymisestä, mutta joilla sähköt ovat edelleen poikki, ottamaan yhteyttä yhtiöön joko vikailmoituslomakkeella tai puhelimitse vikapalveluun 0800 90440.

Puoleen yöhön asti kestänyt märkä lumisade kasautui puiden oksiin ja yönä aikana puhaltaneet tuulet eivät puhdistaneet puita tarpeeksi lumesta. Pakastumisen seurauksena lumi jäätyi puihin, joita taipui ja katkeili niin sähkölinjoille kuin teillekin.

Etelä-Savon Pelastuslaitos varoittaa katkeavista oksista ja puiden oksilta putoavista painavista lumikuormista.

Eilisen illan ja kuluneen yön aikana Etelä-Savon pelastuslaitosta on työllistänyt hieman toistasataa vahingontorjuntatehtävää sekä yksittäisiä liikenneonnettomuuksia.

Vahingontorjuntatehtävät koostuivat pääasiassa kiireellisistä ja kiireettömistä puunraivaustehtävistä. Puita kaatui tuulen sekä lumikuorman vuoksi teille ja sähkölinjoille. Vakavilta henkilövahingoilta on vältytty.