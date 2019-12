Elinkeinoasiamiehen virka lakkautetaan

0

Kangasniemen kunta osoittaa ovea elinkeinoasiamies Jukka Siikoselle. Elinkeinoasiamiehen viran lakkauttaminen on osa yt-neuvotteluiden seurauksena hyväksyttyjä säästötoimia. Kunnanhallitus hyväksyi yt-menettelyn tuloksen kokouksessaan keskiviikkoiltana. Kunnallislehden saamien tietojen mukaan jatkossa elinkeinoasiamiehen tehtäviä siirretään kunnanjohtaja Risto Nylundin hoidettaviksi.

Elinkeinoasiamiehen viran lopettamisen lisäksi lakkautetaan kunnallistekniikan mestarin toimi ja yksi kiinteistöhuollon ammattimiehen toimi. Kunnallistekniikan mestarin toimi on ollut täyttämättä.

Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisen myötä kunnan kirjoilta poistuu 3,5 henkilötyövuotta ensi vuonna. Kun otetaan huomioon teknisen toimen säästöt, määräaikaisuuksien päättymisen ja eläkejärjestelyt on lakkautuksien vaikutus kokonaisuudessaan viisi henkilötyövuotta.

Henkilöstöjärjestelyillä on tavoitteena saada kokoon 500 000 euron säästöt.

Nopeita säästöjä kunta hakee myös selvittämällä palkkahallinnon ulkoistamista. Lisäksi palkkamenoista aiotaan säästää 75 000 euroa henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja lomarahojen vaihtamisella vapaiksi. Jos säästöjä ei saavuteta vapaaehtoisin konstein, ovat edessä lomautukset.

Säästötoimien lisäksi kunta kartoittaa omaisuuttaan. Tavoitteena on vaihtaa omaisuutta rahaksi ensi vuonna 120 000 eurolla.

YT-neuvotteluissa sovitut talouden tasapainotuskeinot vähentävät tulevien viiden vuoden aikana yhteensä 18,5 henkilötyövuotta. Hallintopalveluista vähenee elinkeinoasiamiehen viran lakkautuksen lisäksi kolme henkilötyövuotta eläköitymisten seurauksena.

Sivistystoimesta vähenee viiden vuoden aikana määräaikaisuuksien päättymisen ja eläkejärjestelyjen vuoksi kaikkiaan 6,5 henkilötyövuotta. Tekniseltä puolelta poistuu kaikkiaan 4,5 henkilötyövuotta. Kunnallistekniikan mestarin toimi lakkautetaan, tehtäviä täytetään sisäisesti ja väkeä poistuu eläkkeelle.