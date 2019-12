Elinkeinoasiamiehen irtisanominen suututti yrittäjät

0

Kangasniemeläiset yrittäjät ottivat tyrmistyneinä vastaan kunnanhallituksen päätöksen, jolla elinkeinoasiamiehen virka aiotaan kunnasta lakkauttaa. Yrittäjien hallitus julkaisi heti kannanoton, jossa elinkeinoasiamies Jukka Siikosen irtisanomista ja elinkeinoasiamiehen viran lakkauttamista kutsutaan ikäväksi pyllistykseksi yrittäjien suuntaan.

–Monille aloittaville yrityksille elinkeinoasiamiehen neuvoilla ja tuella on ollut suuri merkitys. Myös erilaisissa tukiviidakoissa sekä sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppa-asioissa elinkeinoasiamiehen apu on tuonut helpotusta yritysten toimintaan ja hän on välittänyt yrittäjille tietoa tarjolla olevista kursseista, tapahtumista ja koulutuksista, sanotaan kannanotossa.

Kannanotossa korostetaan myös Jukka Siikosen ja Kangasniemen Yrittäjät ry:n hyvää yhteistyötä. Siikonen on ollut hyvin toimiva linkki kunnan ja yrittäjäyhdistyksen välillä ja lähes ainoa, joka kunnan suunnalta on osoittanut olevansa aidosti kiinnostunut paikallisten yritysten hyvinvoinnista sekä yrittäjäyhdistyksen toiminnasta. Siikonen on toiminut mm. yrittäjäyhdistyksen sihteerinä.

Lisäksi kannanotto tuo esiin Siikosen roolin mm. yrittäjille tärkeiden Kesän avauksen ja Talvimessujen organisoinnissa.

–Elinkeinoasiamies ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja olivat ainoat, jotka kunnasta näimme mukana tämän vuoden Joulun avauksessa ja keskustan yritysten aukiolotempauksessa.

Kannanoton ensimmäisinä allekirjoittajina esiintyvät yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsenet Nina Reinikainen, Joni Pietarinen, Jaana Laitinen, Sirpa Sappinen, Seppo Lappalainen, Petri Viiansalo, Tiina Puttonen, Arto Pellinen, Anja Arkko, Mari Jalava, Ari Viljakainen, Minna Sylgren ja Anne Puikkonen.

Lisäksi kannanoton on tänään torstaina klo 11 mennessä allekirjoittanut merkittävä paikallisten yrittäjien joukko: Merja Salomaa ja Leena Kuokkanen, Parturi-Kampaamo Hiuskulma, Satu Sorri, Kangasniemen Kumikorjaamo, Katja Vaittinen, Kahvila Reissupannu, Hannu Hokkanen, Pelhane, Hannu Halttunen, Tmi Hannu Halttunen, Erja Pauninsalo, TiedonPortaat, Ritva Hämäläinen, Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen, Juha Marttinen, Kangasniemen Tehohuolto, Mika Tiihonen, Mikt Oy, Eleonoora Karlsson-Seppänen ja Mikko Seppänen, K-Market Puulantori, Jukka Tanttu, Puustoori, Jukka Suuronen, Virepuu Oy, Antti Siitari, Luvelahden tila, Topi Tulla, Tiiholan TOKA, Sami Tiihonen, STT-Rakennus, Kotikutri, Susanne Rämänen, Eläiniloa, Annukka Rainio, Leena Sippo, Puula Hirsitalo Oy, Jukka Klemola, Teerikangas, Urpo Neuvonen, eläköitynyt yrittäjä, Katja Hepo-oja, Keramiikkakellari, Pentti Kettunen, Tehomet, Merja Alisalo, Beckerintien Hammas, Pentti Pylvänäinen, PP-Electro, Jatta Kankkunen, Kaks Kampaa, Virve Ahtola, Kukka Elisa,Jouni Marttinen, Maansiirto Marttinen.

Kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa Kangasniemen yrittäjien facebook-sivulla: https://www.facebook.com/KangasniemenYrittajat/posts/2498641330233195?__tn__=K-R